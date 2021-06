Senior nätverkstekniker till Exalt - Total Resurs AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Total Resurs AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-06-29Vill du vara med och skapa framtidens nätverk tillsammans med kompetenta kollegor? Har du ett stort intresse kring teknik och nätverkslösningar? Skicka in din ansökan!FöretagsinformationExalt fortsätter att bygga sitt lag av nätverksspecialister. Tillsammans med sina kunder vill de fortsätta utmana morgondagens teknik och lösningar. Idag är bolaget ca 30-talet anställda och en ledande aktör inom kommunikationsnät, både vad gäller installation, drift och underhåll. I rollen som nätverkstekniker ingår du i ett team som växer snabbt och som idag är 5 personer där de utmanar och delar kompetenser med varandra. För att underhålla sina specialisters kompetenser finns alltid möjligheter till nya certifieringar och kurser. Till sommaren flyttar bolaget till rymliga och nyrenoverade lokaler i Solna Strand.2021-06-29- Drift av LAN, WLAN, brandväggar och kringliggande system- Planera och genomföra servicearbeten och uppgraderingar- Felsökning av nätproblem i kunders nätmiljöer- Implementation av nätlösningar hos kunder- Utveckling av befintliga nätverksmiljöerDu kommer huvudsakligen att arbeta med drift och utveckling av kundernas nätverksmiljöer, bl.a. med routing och switching. Du arbetar nära kundens nätmiljöer och spenderar mycket tid och kontakt med dina kunder. Du arbetar i varierande projekt, det ena mer avancerat än det andra. Du ingår i avancerade projekt och olika typer av implementeringsprojekt. Merparten av kunderna är baserade i Stockholm.- Flera års erfarenhet inom området- Erfarenhet genom hands on arbete inom routing/switching,- Erfarenhet inom brandväggar och VPN- Erfarenhet av arbete med produkter från exempelvis Cisco, Juniper, Fortinet eller liknande- B-körkort- Svenska och engelskaDu har ett stort intresse kring teknik och nätverk. Du gillar att arbeta med kollegor likväl som individuellt och lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra ditt arbete. Tidigare har du skaffat dig kunskaper inom design, implementation, drift och felsökning av olika nätverkslösningar. Har du ambitioner att certifiera dig eller redan innehar certifikat inom området är det meriterande.Bolaget erbjuderDu arbetar med frihet under ansvar och får möjlighet att utvecklas inom området du brinner för. Du arbetar tätt med hjälpsamma kollegor i en företagskultur som värderar trygghet och långsiktighet. Du erbjuds bra och konkurrenskraftiga förmåner.Har du några funderingar kring tjänsten? Tveka då inte att höra av dig till:Talent Acquisition Manager, Christoffer Sjöström, christoffer.sjostrom@totalresurs.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-26Total Resurs AB5836942