Senior nätverkstekniker
2025-08-22
Har du goda kunskaper och tidigare arbetslivserfarenhet inom nätverk och vill arbeta i en ansvarsfull roll med goda utvecklingsmöjligheter? Då är det dig vi söker! En av våra kunder behöver hjälp.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga på sin karriär.
Som senior nätverkstekniker arbetar du med komplexa arbetsuppgifter, antingen inhouse eller ute hos kund. Ditt arbete kommer främst bestå av:
•
Drifta, supporta, förändra och utveckla kundens datanätverk
•
Ta hand om nätverksinstallationer från ax till limpa
•
Konfigurera switchar och routrar
•
Bygga långsiktiga goda relationer till kravställare och kunder
•
Designa lösningar och hantera större tekniska implementeringar
•
Dokumentation och rapporteringar
•
Övervakning av nätverk och utrustning
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen som senior nätverkstekniker bör du ha:
•
Examen inom IT/nätverk
•
Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker
•
Erfarenhet av komplexa nätverksmiljöer
•
Behärskar svenska i både tal och skrift
•
Arbetslivserfarenhet av trådlös infrastruktur
•
Erfarenhet av komplexa Ciscomiljöer
Meriterande kunskaper
•
IT-säkerhet i komplexa nätverksmiljöer
•
CCNA/CCNP-certifiering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Julieth Escobar på tfn: 0734-159387 eller julieth.escobar@centric.eu
