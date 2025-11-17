Senior Mötesbokare - Remoteuppdrag
Säljarjobb
2025-11-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en senior mötesbokare som kan stötta vår kund i att bygga en effektiv och skalbar struktur för kontakten med hyresvärdar. Rollen är central i kundens arbete med att öka antalet samarbeten och säkerställa att hyresvärdsansvariga och VD har rätt möten på rätt nivå. Uppdraget innebär uppsökande arbete, aktivt relationsbyggande och ansvar för en professionell och pålitlig mötesbokningsfunktion.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Boka möten åt hyresvärdsansvariga och VD med nya och befintliga hyresvärdar.
Identifiera rätt kontaktpersoner och bedriva uppsökande outreach.
Hantera mötesbokning, bekräftelser och uppföljning i Outlook-kalender.
Säkerställa hög kvalitet i kommunikationen och en positiv första kontakt med potentiella samarbetspartners.
Förväntade leveranser
En löpande ström av relevanta och kvalificerade möten.
Tydlig och strukturerad kalenderhantering.
En stabil och långsiktig mötesbokningsfunktion med minimal onboardinginsats från kund.
Din profil
Minst 5 års erfarenhet av mötesbokning för både fysiska och digitala möten.
Bekväm med uppsökande arbete och att nå beslutsfattare.
Strukturerad, kommunikativ och trygg i att arbeta självständigt.
Erfarenhet av att agera långsiktig partner i liknande konsultuppdrag.
Personliga egenskaper
Du är driven, relationsskapande och professionell i alla kontaktytor. Du trivs i en roll med tydliga mål, arbetar snabbt men noggrant och skapar förtroende i varje samtal.
Plats
Malmö (100% på distans)
Omfattning
10-20 timmar per månad
Period
2 januari 2026 - 30 juni 2026
Sista ansökningsdag
23 November
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
