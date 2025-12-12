Senior mjukvaruutvecklare
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa.Om tjänsten
Som mjukvaruutvecklare i den här rollen arbetar du med avancerade realtidskritiska system i en miljö där prestanda, robusthet och noggrannhet är avgörande. Du utvecklar applikationsnära mjukvara i Linuxmiljö, nära hårdvarunära delsystem, utan att gå ner på klassisk embedded- eller processornivå.
Du ingår i ett erfaret team som ansvarar för centrala funktioner i större systemlösningar och arbetar över hela kedjan - från kravtolkning och teknisk design till implementation, vidareutveckling och förvaltning av en etablerad plattform. Utvecklingen omfattar både ny funktionalitet och vidareutveckling kopplat till kundunika beställningar, där komplexa algoritmer, realtidskrav och långsiktig kodkvalitet står i fokus. Du tar ansvar för hela arbetspaket, gör välgrundade tekniska vägval, använder designmönster och strukturerar kod för testbarhet och förvaltningsbarhet, samtidigt som du samarbetar tätt med produktägare, utvecklare samt test- och integrationsingenjörer och bidrar med teknisk expertis i frågor kring lösningar, arkitektur och prestandaoptimering. I vissa uppdrag finns även möjlighet att följa funktionerna hela vägen till acceptanstester på plats hos kund.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling i komplexa, gärna systemnära miljöer
Erfarenhet av att arbeta med designmönster och arkitektur samt att skriva strukturerad, testbar kod med lång livslängd
God förståelse för realtidskrav och större tekniska systemlösningar
Mycket goda kunskaper i Java eller annat högnivåspråk såsom C#, C++ eller Python, samt vilja och förmåga att arbeta i Ada
Relevant ingenjörs- eller datautbildning från högskola eller universitet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av Ada-utveckling, signalbehandling, reglerteknik eller arbete i miljöer med höga krav på realtid och tillförlitlighet. Erfarenhet från Linuxbaserade system, arbete nära hårdvarunära delsystem och algoritmutveckling är också värdefullt, liksom vana från agila team och större, långlivade kodbaser.
Som person har du vana av att ta ansvar för dina lösningar från idé till leverans och att driva tekniska frågor vidare när något behöver förändras eller förbättras. Du arbetar strukturerat, analyserar problem noggrant och är trygg i att fatta beslut även i komplexa system. Du är också van att samarbeta med andra utvecklare, test- och integrationsingenjörer och delar med dig av din erfarenhet på ett sätt som gör det enkelt för andra att följa med.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
