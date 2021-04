Senior mekanikkonstruktör med erfarenhet av technical lead till - Alten Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Skellefteå

Alten Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå2021-04-13Vill du bli en del av ALTEN Sveriges nordligaste team som arbetar mot flera branscher inom mekanik- och elektronikkonstruktion samt projektledning? Är du en erfaren mekanikkonstruktör med erfarenhet av technical lead så kan det vara just DU som är den kompletterande pusselbiten!Teamet är idag 11 välkomnande medarbetare med en bredd olika intressen, men det som är gemensamt är deras intresse för samhörighet och att hitta på roliga aktiviteter tillsammans. Miljön i gruppen är öppen, transparant, prestigelös och dem uppmuntrar nytänkande.Teknik är något som ligger dig varmt om hjärtat och du trivs i en teknisk miljö. Personliga egenskaper som är framträdande hos dig är engagemang, lyhördhet, nyfikenhet och du är lösningsorienterad. Du trivs i gruppmiljöer och att arbeta i tillsammans med dina kollegor men är inte rädd för att ta egna beslut. Att dela med sig av dina erfarenheter och kunskaper gör du gärna och prestigelöst.Vi ser att du har:Högskole- eller civilingenjörsexamen i maskinteknik eller liknande.Minst 6-10 års relevant arbetslivserfarenhet.Erfarenhet av konstruktionsarbete i PTC Creo, SolidWorks eller Inventor.Koll på relevanta standarder.Erfarenhet inom ledarskap/technical lead.Det är meriterande om du har erfarenhet av gruv- och/eller processindustri.Vad erbjuder vi?Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för. På ALTEN har vi ett stort utbud av uppdrag hos flera av de främsta företagen i Sverige i flera olika branscher, där du tillsammans med din coachande chef bygger din karriär så att du kan utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar! Som Teknisk Projektledare får du både en teamkänsla i ditt uppdrag mot våra kunder och en riktigt härlig gemenskap med kollegorna på ALTEN. Genom våra interna nätverk ALTEN Sports, Women@ALTEN och ALTEN Innovation ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för, tillsammans med dina kollegor.WE BELIEVE IN GROWING TOGETHER!För frågor vänligen kontakta Robert Edvardsson på robert.edvardsson@alten.se Urval sker löpande. Varmt välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-13Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-16Alten Sverige AB5687724