Senior Mekanikkonstruktör
Vill du vara med och utveckla framtidens högteknologiska lösningar som bidrar till global säkerhet? Vår kund är en etablerad ledare inom försvarsindustrin och erbjuder en dynamisk och teknikdriven arbetsmiljö där innovation står i fokus.
Här arbetar du i spännande projekt med hög teknisk höjd och samhällsviktig påverkan. Organisationen präglas av en stark samarbetskultur - man arbetar tätt tillsammans i projektform och samverkan sker både horisontellt och vertikalt inom företaget.
Hos vår kund får du inte bara möjlighet att växa i din yrkesroll, utan också bidra till något som verkligen gör skillnad. Mer information om tjänsten ges vid eventuellt intervjutillfälle.Om tjänsten
I den här rollen arbetar du som senior mekanikkonstruktör med utveckling av delsystem kopplade till avancerade försvarssystem. Du kommer att konstruera komponenter och strukturer i olika material - exempelvis stål, aluminium, komposit och med additiv tillverkning (AM-teknik). Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar och sker i nära samarbete med andra teknikområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion av bärande strukturer, styr- och installationsdetaljer samt integrering av elektronikkomponenter.
Framtagning av tekniska underlag som ritningar, modeller, föreskrifter och installationsdokumentation.
Utveckling av delsystem för installation på olika plattformar, exempelvis fordon eller fartyg.
Aktivt deltagande i projektarbete och tekniska diskussioner tillsammans med både interna och externa intressenter.
För dig som vill utvecklas vidare finns flera möjliga vägar beroende på intresse - exempelvis som teknisk specialist, team lead eller i mer strategiska och koordinerande roller.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad ingenjör inom maskinteknik, mekanik, produktutveckling eller liknande område. Alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom lång yrkeserfarenhet. Du har minst fem års erfarenhet av arbete som mekanikkonstruktör och är van att arbeta i CAD-miljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet av CAD-verktyg som CATIA, DELMIA eller 3DEXPERIENCE (3DX). Erfarenhet av lättviktskonstruktioner i exempelvis aluminium eller kompositmaterial är också värdefullt, liksom kunskap inom konstruktion för additiv tillverkning (AM/3D-printning). Har du dessutom tidigare haft en ledande roll - som team lead, teknisk ledare eller motsvarande - ses även detta som en tillgång.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och är både kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att arbeta. Du är social och uppskattar att diskutera och utbyta idéer med kollegor från olika discipliner. Du är inte rädd för att ställa frågor när något är oklart och har en öppen inställning där du gärna delar med dig av din kunskap och hjälper andra. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner.
