Senior Mekanikkonstruktör
2025-08-20
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vill du använda din omfattande erfarenhet och expertis inom maskinkonstruktion för att forma framtida produkter? Hos AFRY får du chansen att arbeta som senior konsult och leda utvecklingen av innovativa lösningar inom maskinkonstruktion. Vi söker nu en erfaren och driven senior mekanikkonstruktör till vårt team i Halmstad!
Som senior mekanikkonstruktör hos oss på AFRY kommer du att ha en nyckelroll i utvecklingen av banbrytande produkter och lösningar för våra kunders mest utmanande behov. Du kommer att leda och driva komplexa maskinkonstruktionsprojekt från koncept till färdig produkt, samtidigt som du agerar som teknisk expert och mentor för dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har omfattande erfarenhet inom maskinkonstruktion, med minst fem års arbetslivserfarenhet inom området. Du behärskar avancerade verktyg och programvara för maskinkonstruktion, såsom Solid Works, Creo och/eller Inventor. Med en stark teknisk kompetens och en djup förståelse för mekaniska principer, material och tillverkningsmetoder har personen även erfarenhet av att leda och coacha team inom maskinkonstruktion, samt förmågan att leverera framgångsrika projekt i tid och inom budget. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift, samt en relevant högskoleutbildning inom mekanik, maskinteknik eller produktutveckling.
Vi tillämpar utbildningsverifiering och bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess. Vissa uppdrag kan vara säkerhetsklassade, vilket innebär att en säkerhetsprövning måste genomföras och godkännas innan anställning.
Ytterligare information
Som senior mekanikkonstruktör hos AFRY kommer du att få möjlighet att utveckla din karriär inom ett stort och väletablerat konsultbolag. Vi erbjuder en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du kommer att samarbeta med experter och kunder inom olika branscher och teknikområden. Vi strävar efter att främja din personliga och professionella tillväxt genom kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som mekanikkonstruktör och vill vara en del av vårt framgångsrika team, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera möjligheterna att arbeta tillsammans för att forma framtidens produkter.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-08-18
Kontaktperson för frågor:
Christian Bergdahl, Sektionschef Halmstadchristian.bergdahl@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
