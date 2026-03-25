Senior mark- och exploateringsingenjör
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du går in i ett uppdrag där du stärker en kommunal samhällsbyggnadsverksamhet inom mark- och exploatering. Rollen passar dig som vill arbeta nära pågående och kommande exploateringsprojekt och bidra med kvalificerad rådgivning, handläggning och stöd i frågor som rör avtal, fastighetsrätt och förhandling.
Det här är ett verksamhetsnära uppdrag med stor bredd. Du kombinerar strategiskt stöd med operativt arbete och blir en viktig specialist i samarbetet med tjänstepersoner. Här får du använda din erfarenhet för att skapa struktur, driva frågor framåt och bidra med trygga bedömningar i komplexa exploateringsärenden.
ArbetsuppgifterTa fram och granska exploateringsavtal och markanvisningsavtal.
Göra fastighetsrättsliga bedömningar kopplade till exploateringsprojekt.
Ge stöd i förhandlingar med exploatörer, byggbolag och markägare.
Bidra med rådgivning i lantmäterifrågor.
Handlägga ärenden inom mark- och exploatering.
Stödja samhällsbyggnadsverksamheten i övriga frågor inom området.
Arbeta i nära samverkan med verksamhetens tjänstepersoner.
KravMinst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med kommunala exploateringsfrågor.
Goda kunskaper om exploateringsavtal, PBL och fastighetsrätt.
Erfarenhet av att leda minst tre liknande uppdrag de senaste 5 åren.
Erfarenhet av minst 3 liknande uppdrag från de senaste 5 åren inom mark- och exploatering i kommunala eller offentliga exploateringsprojekt.
Minst treårig relevant högskoleutbildning (180 hp) inom lantmäteri, samhällsbyggnad, fastighetsrätt, mark- och exploatering eller annan likvärdig och relevant utbildning.
Beredd att underteckna sekretessförbindelse innan uppdraget inleds.
MeriterandeFörståelse för och vana att leda komplexa projekt i offentlig sektor.
Referensuppdrag av motsvarande komplexitet, gärna utförda åt kommunal beställare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
