Senior Mark- och exploateringsingenjör
Hörby kommun / Lantmätarjobb / Hörby Visa alla lantmätarjobb i Hörby
2025-09-05
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur. Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta. Hörby kommun kommer de närmaste åren har flera intressanta och utmanande exploateringsprojekt på gång.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare. Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Planering och utveckling inom avdelningen Kommunservice. Planering & Utveckling är ett team som idag består av nio personer som arbetar med strategisk planering av mark- och vattenområden, detaljplanering, hållbarhetsfrågor, markförvaltning, exploatering, energirådgivning samt natur- och vattenvård.
Vi söker nu en vikarierande mark- och exploateringsingenjör till enheten Planering och Utveckling. I rollen som mark- och exploateringsingenjör behöver du ha ett gediget intresse för exploateringsfrågor och ha förmågan att på egen hand driva projekt och självständigt fatta beslut. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I rollen som mark- och exploateringsingenjör arbetar du med alltifrån genomförandefrågor vid detaljplanering till upplåtelse av kommunal mark. Arbetet inkluderar exploateringsekonomi med framtagande av kalkyler i tidiga skeden, fastighetsköp, förhandlingar, markanvisningar samt avtalsskrivning såsom marköverlåtelsesavtal och exploateringsavtal men även arbete med markförvaltning samt arbete med markfrågor såsom servitut, arrenden och nyttjanderättsfrågor.
För att klara uppdraget behöver du vara kommunikativ, strukturerad och driven samt ha lätt för att ta initiativ och bygga relationer. Du har också lätt för att ställa om och smidigt växla mellan olika uppgifter. Du har väl utarbetade metoder för att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Ditt arbete sker i nära samarbete med politik, andra avdelningar, myndigheter, medborgare och andra aktörer. Att ge god service och rådgivning är en viktig del av arbetet. Du rapporterar till Planering- och exploateringschefen, vilken är din närmsta chef.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har civil- eller högskoleingenjörs examen inom mark- och exploatering, lantmäteri eller motsvarande, alternativt annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Kvalifikationer
• Flerårig, dokumenterad erfarenhet av arbete inom exploateringsprojekt
• Flerårig erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation
Meriterande:
Vi ser även gärna att du har erfarenhet av:
• rollen som offentlig beställare, LOU och entreprenadupphandling
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "93/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Tf Plan och exploateringschef
Michelle Ekinci michelle.ekinci@horby.se 0415378567 Jobbnummer
9493316