Senior Lösningsarkitekt WMS
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du får en nyckelroll i en omfattande IT-transformation hos en ledande aktör inom dagligvaruhandeln. Fokus ligger på att etablera en modern och skalbar end-to-end-plattform för logistik med nytt ERP, TMS och WMS.
Som lösningsarkitekt ansvarar du för att skapa en sammanhållen design som binder ihop processer, dataflöden och lösningar mellan WMS, ERP, TMS och närliggande applikationer. Rollen kombinerar strategiskt arkitekturarbete med nära samverkan mellan verksamhet, systemteam och externa leverantörer.
ArbetsuppgifterUtveckla och hålla ihop den tekniska och funktionella lösningsarkitekturen för WMS inom den framtida logistikplattformen.
Säkerställa att WMS-lösningar harmoniserar med ERP, TMS, masterdata och tvärfunktionella logistikprocesser.
Designa robusta, skalbara och långsiktigt hållbara integrationer mellan WMS och kringliggande system, exempelvis order- och transportsystem, prognos- och planeringsverktyg samt automationssystem.
Leda designarbete i nära samverkan med verksamhet, arkitekter, systemteam och externa leverantörer.
Agera rådgivare och teknisk kravställare i den övergripande end-to-end-designen för logistiklösningen.
Kvalitetssäkra lösningsarkitekturen vid införande och vidareutveckling av WMS.
Balansera funktionella behov med kvalitetsattribut som prestanda, robusthet, säkerhet, skalbarhet och underhållbarhet.
Stötta framtagandet av gemensamma integrations- och informationsmodeller för logistikflöden.
Säkerställa att designbeslut är förankrade både i verksamheten och i arkitekturfunktionen.
Bidra till etablerade designprinciper, arkitekturmodeller och dokumentationsstandarder.
Krav10+ års erfarenhet av större WMS/Supply Chain plattformar.
Djup förståelse för Supply Chain-processer, särskilt lagerflöden, masterdata och orderhantering.
Tidigare erfarenhet som lösningsarkitekt eller funktionellt ansvarig i större transformationsprojekt.
God teknisk förståelse inom integrationer och moderna integrationsmönster.
Förmåga att översätta verksamhetsbehov till hållbar och realistisk systemdesign.
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och skapa struktur i komplexa miljöer.
MeriterandeErfarenhet från FMCG, partihandel eller dagligvarulogistik.
God kunskap om befintliga logistiksystem och miljöer inom dagligvaruhandel.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM
