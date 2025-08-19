Senior Lösningsarkitekt
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsultkollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Jobbeskrivning Du kommer att designa, dokumentera och säkerställa kvalitet och förvaltningsbarhet i de tekniska lösningarna. Arbetet genomförs i enlighet med de processer, ramverk, verktyg och styrande dokument som vi använder oss av. Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Vi har ett stödteam som innehåller både kravanalytiker och lösningsarkitekter, där kommer du ingå men kommer samtidigt förväntas driva ditt eget arbete självständigt. Du förväntas i din roll vara helt självgående och ha en hög nivå av självledarskap. Din profil (Skall krav) * Av de senaste 10 åren ska 6 av dem varit där lösningsarkitekt varit den huvudsakliga sysselsättningen * Minst 6 års erfarenhet av att skapa IT-lösningar baserad på komplicerad verksamhetslogik * Minst 8 års arbetserfarenhet av Java * Erfarenhet av att ha varit ensamt ansvarig arkitekt för en del av eller ett helt nyutvecklingsprojekt * Minst 3 års arbetserfarenhet av Java Spring de senaste 10 åren * Minst 3 års arbetserfarenhet av Oracle databas * Minst 1 års arbetserfarenhet av Springboot de senaste 5 åren Meriterande * Erfarenhet av rollen som lösningsarkitekt i ett projekt som utvecklar ett ärendehanteringssystem * Erfarenhet av arkitekturarbete på myndighet * Certifierad arkitek Sista ansökningdatum: 25-08-2025
Om Deploja Vi sysselsätter idag erfarna konsulter, inom bl.a. Systemutveckling, Test, Arkitektur, IT-Projektledning, IT-Säkerhet. Att jobba på Deploja är något helt annat än att arbeta på ett vanligt konsultbolag - och det är vi riktigt stolta över. Vad är det då som gör oss unika?
Vi erbjuder helt enkelt mer än bara hög lön och större frihet, det är bara början. Hos oss hittar du den arbetsmiljö och de möjligheter du förtjänar. Välkommen till Deploja, där gräset faktiskt är grönare!
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstebil - vi uppmuntrar dig att välja en elbil för en mer hållbar framtid.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
