Senior Linuxspecialist inom Kubernetes & Automation, Stockholm
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Level Recruitment är sedan 2009 specialister på att rekrytera chefer och specialister. Vi verkar inom områdena Bygg & Fastighet, Ekonomi & Finans, Teknik, HR, IT samt Sälj, Marknad & Logistik samt Executive. Vi tillsätter årligen fler än 300 rekryteringar i Sverige och fungerar som rekryteringspartner till såväl stora internationella koncerner till mindre företag, organisationer och myndigheter.
Level arbetar enligt en kvalitetssäkrad, kompetensbaserad rekryteringsprocess där ett personligt, diskret och respektfullt bemötande är en självklarhet. För mer information se www.levelrecruitment.se.
Vill du ha ett tekniskt nyckelansvar i en Linux- och plattformsmiljö där du inte bara arbetar med drift, utan också är med och formar hur plattformen utvecklas, förvaltas och automatiseras över tid?
Vi söker nu en Senior Linuxspecialist som vill ta ett tydligt ägarskap för delar av infrastrukturen och bidra aktivt till både teknisk riktning och utveckling av arbetssätt inom Linux, Kubernetes och automation.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Senior Linuxspecialist inom Kubernetes & Automation har du en central roll i förvaltning och vidareutveckling av en Linuxbaserad plattform med höga krav på stabilitet, säkerhet och långsiktighet. Du arbetar nära infrastrukturen, men också nära beslut, förbättringsinitiativ och tekniska vägval. Rollen innebär ett stort eget ansvar och ett tydligt mandat att påverka både tekniska lösningar och hur arbetet bedrivs.
Du förväntas fungera som en teknisk referensperson i teamet och bidra till struktur, kvalitet och mognad i både plattform och processer. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklare, drift, säkerhet och andra tekniska funktioner.
I rollen som Senior Linuxspecialist ansvarar du bland annat för att:
Ta tekniskt ansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av Linuxbaserad infrastruktur
Ansvara för och vidareutveckla Kubernetesmiljöer ur ett stabilitets-, säkerhets- och livscykelperspektiv
Utveckla, standardisera och förbättra automation och konfigurationshantering
Etablera och vidareutveckla arbetssätt kring Infrastructure as Code och Git-baserade flöden
Bidra till och driva tekniska förbättrings- och moderniseringsinitiativ
Arbeta proaktivt med felsökning, kapacitetsplanering och stabilisering av plattformsmiljöer
Stötta teamet med teknisk guidning, kunskapsdelning och best practices
Samarbeta tvärfunktionellt och bidra till tydliga gränssnitt mellan drift, utveckling och plattform
Är det här du?
För att lyckas i rollen har du gedigen erfarenhet av Linux och har arbetat flera år i miljöer där stabil drift, struktur och kvalitet är avgörande. Du är trygg inom Kubernetes och har praktisk erfarenhet av automation och konfigurationshantering, exempelvis med Ansible, Terraform eller motsvarande verktyg. Du har arbetat enligt Git-baserade arbetssätt och är van att ta ansvar för tekniska lösningar över tid.
Du har en god helhetssyn på plattform och infrastruktur och trivs i en roll där du förväntas ta initiativ, fatta tekniska beslut och bidra till utveckling av både teknik och arbetssätt. Du arbetar strukturerat, är analytisk och har en hög kvalitetsmedvetenhet.
Erfarenhet av monitorering och observability-verktyg, scripting, molntjänster, Windowsmiljöer eller nätverk ses som meriterande, men fokus ligger på din förmåga att ta tekniskt ansvar och driva utveckling.
Vad vi erbjuder
Du erbjuds en senior roll i en tekniskt mogen organisation där du får ett tydligt mandat att påverka och utveckla Linux- och plattformsmiljön. Här finns utrymme att arbeta långsiktigt, sätta struktur och bygga hållbara lösningar tillsammans med andra erfarna specialister. Rollen innebär både stort ansvar och stort förtroende, i en miljö där kvalitet, samarbete och teknisk utveckling står i centrum.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vår kund med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Stina Koskijev på 08-120 50 421 eller stina.koskijev@levelrecruitment.se
(mailto:stina.koskijev@levelrecruitment.se
). Vänligen notera att inga ansökningar tas emot via e-post.
Ansök gärna med CV där du tydligt beskriver vilka delar av rollen du har tidigare erfarenhet av.
Urvalet av ansökningar sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
Vi vill informera dig om att rekryteringsprocessen har ett sommaruppehåll och återupptas under vecka 34. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Level Recruitment AB
(org.nr 556766-4312)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Level Recruitment Kontakt
Rekryteringskonsult
Stina Koskijev stina.koskijev@levelrecruitment.se +460735588921 Jobbnummer
9994283