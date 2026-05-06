Senior kvalitetsutvecklare
Kulturutveckling och verksamhetsstöd, NyköpingPubliceringsdatum2026-05-06Om företaget
Kultur & Utbildning Sörmland är ett verksamhetsområde inom Region Sörmland och ansvarar för uppdrag och verksamheter inom kultur-, utbildnings- och friluftsområdet.
Kulturutveckling och verksamhetsstöd Sörmland, i vilken tjänsten är placerad, är en verksamhet inom verksamhetsområdet som har fem uppdrag som i viss mån överlappar varandra: biblioteksutveckling, litteraturutveckling, läsfrämjande, regionalt övergripande kulturstöd och verksamhetsstöd till ledning samt verksamheter inom verksamhetsområdet. Kvalitetsarbete inom utbildningsverksamheten är en del av uppdraget verksamhetsstöd.
Kulturutveckling och verksamhetsstöd Sörmland består idag av 15 medarbetare som har olika uppdrag, så som exempelvis strateger och utvecklare. Vi sitter i fina lokaler i Sörmlands museum, Nyköping, och verkar i hela Sörmlands län. Verksamheten strävar efter en transparent delakultur där du förväntas dela med dig av din kompetens, men också nyfiket utforska och ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Möjligheten till distansarbete är god.Arbetsuppgifter
Tjänsten som kvalitetsutvecklare utgör en central och strategiskt viktig nyckelfunktion, som kräver hög kompetens och har stor betydelse för kvalitetsarbetet inom utbildningsverksamheten. Kvalitetsutvecklaren har ett samordnande och stödjande uppdrag med fokus på kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i gymnasieskola, inklusive anpassad gymnasieskola, och regionens två folkhögskolor. Uppdraget är att, i hela styrkedjan, bidra till ett sammanhållet, systematiskt och utvecklingsinriktat kvalitetsarbete. Fokus kommer inledningsvis att ligga på gymnasieskolan, för att senare breddas till att omfatta även folkhögskolorna.
Du kommer främst att:
• samordna och utveckla arbetet med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) vid gymnasieskolan
• stödja rektor och skolchef i analys av resultat och måluppfyllelse
• säkerställa struktur, dokumentation, uppföljning och rapportering
• bidra till att kvalitetsarbetet leder till konkreta, prioriterade förbättringsåtgärder
• utgöra stöd i dialog med huvudman och vid extern granskning, exempelvis tillsyn eller uppföljning
I uppdraget ingår även att stödja motsvarande kvalitets- och uppföljningsarbete vid regionens folkhögskolor, med hänsyn till folkbildningens särskilda uppdrag och styrning.
Arbetsuppgifterna är varierande och spänner från analys och strukturarbete till verksamhetsnära dialog och samverkan med olika funktioner och roller. Du rör dig mellan strategiska och operativa nivåer och arbetar nära skolchef och andra nyckelpersoner.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• har relevant akademisk examen för uppdraget, exempelvis inom pedagogik, utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• har erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning och analys inom utbildningsverksamhet eller annan offentlig verksamhet
• har erfarenhet av arbete inom gymnasieskola och/eller folkhögskola
• har god förståelse för systematiskt kvalitetsarbete och hur kvalitet kan följas upp och utvecklas över tid
• har erfarenhet av att arbeta nära chefer och ledningar i utvecklings- och analysfrågor
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
• har god digital kompetens
Meriterande är om du:
• har arbetat med uppföljning gentemot huvudman, nämnd eller externa aktörer
• har erfarenhet av rektorsroll eller motsvarande på gymnasienivå
• har vana av att arbeta i verksamhets- och uppföljningssystem
Vi söker dig som är självgående och mål- och resultatorienterad samt arbetar strukturerat och analytiskt, med förmåga att se helheter och samband. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Du trivs i en roll där du stödjer andra och bidrar till utveckling utan att ha ett formellt linjeansvar. Du är utvecklingsorienterad, nyfiken och bekväm med att växla mellan olika perspektiv och arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Kulturutveckling och verksamhetsstöd Sörmland, Mikael Törmä, 072-145 81 90, mikael.torma@regionsormland.se
.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Kulturutveckling och verksamhetsstöd Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
