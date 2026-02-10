Senior Kvalitetsingenjör Leverantörskvalitet
Vår klient, ett internationellt industriföretag, söker en nyckelspelare som brinner för att påverka och förbättra kvalitet och arbetssätt genom hela leverantörskedjan. Här står teknik, kvalitet och säkerhet i centrum.
OM TJÄNSTEN
Som Supplier Quality Engineer säkerställer du att våra externa leverantörer uppfyller kvalitetskrav, standarder och förväntningar. Du arbetar nära både leverantörer och interna funktioner i en tekniskt komplex och internationell miljö, med stort fokus på förebyggande kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringar.
Du erbjuds
Vi erbjuder en ansvarsfull och utvecklande roll i ett internationellt industriföretag med möjlighet att påverka och förbättra kvalitet och arbetssätt. Du blir del av ett kompetent och engagerat team med stark samarbetskultur, där teknik, kvalitet och säkerhet står i centrum.
Dina arbetsuppgifter
Rollen syftar till att säkerställa att externa leverantörer uppfyller kvalitetskrav och standarder, genom proaktivt kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringar i en internationell miljö.
• Säkerställa att externa leverantörer uppfyller kvalitetskrav och standarder.
• Initiera, planera och genomföra leverantörsaudits och utvärderingar.
• Hantera leverantörsavvikelser och driva korrigerande och förebyggande åtgärder.
• Aktivt delta i tekniska genomgångar, inklusive ritningskritik, tillsammans med leverantörer.
• Ansvara för APQP- och PPAP-processer för nya och ändrade artiklar.
• Sammanställa, analysera och rapportera leverantörsrelaterade kvalitetsdata.
• Driva förbättringsprogram hos leverantörer och följa upp resultat.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 3 års erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna med fokus på leverantörskvalitet.
• Teknisk utbildning, exempelvis ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet.
• God förståelse för mät- och provningsteknik samt ritningsläsning.
• Mycket goda kunskaper i MS Office.
• Flytande engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Kunskap om ISO 9001, IATF, IRIS eller liknande kvalitetsstandarder.
• Erfarenhet av APQP, PPAP och andra leverantörskvalitetsprocesser.
• Erfarenhet av tillverkningsprocesser såsom svetsning, ytbehandling eller gjutning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
