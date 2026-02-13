Senior Kvalitetsingenjör
OnepartnerGroup Jönköping AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-02-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära produktionen i en verksamhet med höga kvalitetskrav, tekniskt avancerade produkter och stark tillväxt? Vi söker nu en kvalitetsingenjör till produktion hos en global kund i Huskvarna som utvecklar och producerar produkter inom försvarsindustrin.
Här får du möjlighet att bidra till att vidareutveckla kvalitetssäkringen i verksamheten och vara med på en tillväxtresa där kvalitet, struktur och samarbete är avgörande.
Din roll
Som kvalitetsingenjör koordinerar, rekommenderar och planerar du kvalitetssäkrande aktiviteter i det dagliga produktionsarbetet samt i de projekt du deltar i. Du driver och ansvarar för förbättringsåtgärder för att kontinuerligt stärka kvaliteten i både produkter och arbetssätt. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, produktionsteknik, kvalitet och inköpskvalitet. Du blir en del av ett nystartat team med ansvar för produktionstekniska frågor, inklusive produktionskvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa produktkvalitet samt ansvara för kvalitetssäkrande aktiviteter och arbetssätt
Löpande följa upp kvalitetsläget och initiera kvalitetssäkrande åtgärder
Driva rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder
Bidra till att utveckla och bredda teamets samlade kompetens
Arbeta i nära samarbete med produktionspersonalPubliceringsdatum2026-02-13Profil
Vi söker dig som är prestigelös, analytisk och lösningsorienterad med ett tydligt kvalitetsfokus. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmåga att ta ansvar för ditt arbete ur ett helhetsperspektiv. Du arbetar strukturerat, både självständigt och tillsammans med andra, och har lätt för att kommunicera kvalitetsrisker och förbättringsåtgärder på ett tydligt och övertygande sätt.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsbakgrund eller motsvarande kompetens med inriktning mot kvalitet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av kvalitetsarbete i produktionsnära miljö
Meriterande erfarenheter
Arbete i produktionsnära verksamhet
ISO 9001 och ISO 14001
IPC-610 och/eller IPC-620
Lean Six Sigma, gärna DMAIC
Att arbeta som konsult hos oss
Tjänsten innebär att du till en början blir anställd hos oss på OnePartnerGroup med en framtida möjlighet till en anställning hos kund. Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9741322