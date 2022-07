Senior Kundansvarig Bostadsrättsföreningar

Finopti AB / Bankjobb / Solna

2022-07-31



Är du riktigt duktig på att skapa långsiktiga relationer? Är du förtroendeingivande och tycker om att förbättra för människor. Har du erfarenhet av framgångsrik försäljning. Nu har du chansen! Finopti söker dig som har det rätta drivet och som vill vara med i ett framgångsrikt växande bolag, med goda förmåner dessutom!JOBBESKRIVNINGSenior Kundansvarig till Finopti.Finopti grundades 2014 och arbetar idag med att optimera finansiella lösningar åt bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsbolag. Vi har idag över 400 bostadsrättsföreningar som kunder och förmedlar ca 10 miljarder SEK i lånevolym. Kontoret ligger i Solna och deras kunder finns till största del i Stockholm men även i övriga delar av landet.ARBETSUPPGIFTER"Det bästa med att arbeta på Finopti är ansvaret och förtroendet som man får. Jag har tidigare arbetat på större bolag men trivs mycket bättre här då det är mindre, mer personligt och mer familjärt. Du tilldelas frihet under eget ansvar och det är flexibla arbetstider då du planerar dina egna dagar. Jag gillar att få insyn och ansvara för hela processen från start till mål. Jag kommer från resebranschen sedan tidigare och var väldigt osäker på mina finansiella kunskaper innan jag började på Finopti men sedan min första dag i augusti har jag lärt mig massor inom bank och finans och mitt intresse för branschen ökar för varje dag. Jag tror verkligen på vår produkt och att skapa långsiktiga relationer med mina kunder.Om du drivs av frihet under eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och att kunna påverka din egen lön, då ska du definitivt söka denna tjänst!"Så beskriver Ann-Sofie om hur det är att jobba som Kundansvarig på Finopti idag.Ditt ansvar som Senior Kundansvarig Bostadsrättsföreningar är att sköta hela processflödet från signerad offert och uppdrag till fakturering och uppföljning hos bostadsrättföreningar. Du får en kundstock och kommer förvalta den, men även arbeta med att hitta nya kunder och spara pengar till dem.Du kommer t.ex. att:Optimera bostadsrättsföreningens finansiella lösningar, genomföra bankupphandlingar av lån.Gå igenom och analysera inkomna anbud, ta fram en finansieringsstrategi och slutligen ge styrelsen hos bostadsrättföreningarna din rekommendation.Driva och utveckla affärer samt förvalta din kundstock.Hitta våra nya kunder genom att kontakta demHos Finopti erbjuds du en roll med frihet under eget ansvar där du själv planerar dina dagar utifrån de projekt du har igång. Här erbjuds du bra förmåner så som flexibla arbetstider, gymkort, SL-kort samt telefon och dator, allt för att du ska kunna lägga 100% fokus på ditt arbete!VI SÖKER DIG SOMHar arbetat med försäljning och förvaltning av kunderHar arbetat med service i en ansvarstagande roll sedan tidigareÄr obehindrad i det svenska och engelska språket i tal och skriftTycker om att kontakta nya kunder och hitta nya affärerDet är meriterande om du:Har tidigare erfarenhet av försäljning och affärskapandeOm du har erfarenhet och kunskap inom bank- och finansbranschenHar tillgång till egen bil och kan tänka dig att använda den i arbetet mot milersättningSom person är du ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt då det är viktigt att kunna prioritera rätt för att kunna arbeta effektivt i denna roll. Du är affärsmässig och har lätt för att skapa långsiktiga relationer med olika typer av människor. Vidare är det viktigt att du känner dig bekväm med att presentera inför andra samt har lätt för att förhandla i olika situationer.I denna rekryteringsprocess kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser, tidigare erfarenheter och intresse för rollen. Det är därför av största vikt att du motiverar varför just du skulle passa för denna tjänst i din ansökan.ÖVRIG INFORMATIONStart: Hösten 2022Omfattning: HeltidLön: Fast del + provisionPlacering: Solna, 10 minuter norr om Stockholm CÄr du den person vi söker? Maila din ansökan med CV till VD Hans Arén, hans.aren@finopti.se . Om du har frågor eller funderingar, ring 070-367 69 44.2022-07-31Sista dag att ansöka är 2022-08-30Finopti ABGårdsvägen 2 B 1TR16970 Solna6850326