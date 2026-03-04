Senior Kravanalytiker IT
2026-03-04
Organisationsbeskrivning
För kundens räkning utvecklar och förvaltar digitala tjänster som används av många människor i Sverige. Arbetet sker i moderna IT-miljöer där flera agila team samarbetar för att utveckla och förbättra digitala lösningar.
Arbetsgivarbeskrivning
Vi är ett IT-konsultbolag som levererar specialistkompetens inom systemutveckling, kravanalys och digital utveckling. Våra konsulter arbetar i komplexa IT-miljöer där kvalitet, struktur och samarbete är centrala delar av arbetet.Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning av jobbet
Vi söker upp till fyra erfarna kravanalytiker inom IT till ett längre konsultuppdrag i Sundsvall med möjlighet till hybridarbete.
Du kommer att arbeta i agila utvecklingsteam med nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av organisationens IT-system. Rollen innebär nära samarbete med verksamhet, utvecklingsteam och produktägare.
Plats: Sundsvall
Distansarbete: 60-80 % möjligt
Omfattning: Heltid
Start: snarast möjligt, senast 2026-08-03
Uppdrag: till 2027-06-30 med möjlighet till förlängning
Antal konsulter: upp till 4Dina arbetsuppgifter
analysera verksamhetsbehov
formulera systemkrav
ta fram epics och user stories
definiera acceptanskriterier
säkerställa spårbarhet i krav
arbeta med backlogg tillsammans med produktägare
delta i sprintplanering och andra agila möten
arbeta i verktyg som Jira och Confluence
Kvalifikationskrav
minst 5 års erfarenhet som kravanalytiker inom IT
erfarenhet av agil systemutveckling
erfarenhet av kravanalys och dokumentation
erfarenhet av epics och user stories
god samarbetsförmåga och strukturerat arbetssätt
flytande svenska i tal och skrift
arbetet ska utföras från Sverige
CV på svenska ska bifogas
minst två referenser ska kunna lämnas
Meriterande
erfarenhet från större IT-organisationer
erfarenhet från offentlig verksamhet
microservices eller eventdriven arkitektur
containerplattformar som Kubernetes
testarbete i utvecklingsprojekt
erfarenhet av JiraSå ansöker du
Skicka in:
CV på svenska
ifylld kravmatris enligt mall
referensuppdrag enligt bilaga
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
