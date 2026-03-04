Senior Kravanalytiker IT

Organisationsbeskrivning

För kundens räkning utvecklar och förvaltar digitala tjänster som används av många människor i Sverige. Arbetet sker i moderna IT-miljöer där flera agila team samarbetar för att utveckla och förbättra digitala lösningar.

Arbetsgivarbeskrivning

Vi är ett IT-konsultbolag som levererar specialistkompetens inom systemutveckling, kravanalys och digital utveckling. Våra konsulter arbetar i komplexa IT-miljöer där kvalitet, struktur och samarbete är centrala delar av arbetet.

2026-03-04

Beskrivning av jobbet
Vi söker upp till fyra erfarna kravanalytiker inom IT till ett längre konsultuppdrag i Sundsvall med möjlighet till hybridarbete.

Du kommer att arbeta i agila utvecklingsteam med nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av organisationens IT-system. Rollen innebär nära samarbete med verksamhet, utvecklingsteam och produktägare.

Plats: Sundsvall
Distansarbete: 60-80 % möjligt
Omfattning: Heltid
Start: snarast möjligt, senast 2026-08-03
Uppdrag: till 2027-06-30 med möjlighet till förlängning
Antal konsulter: upp till 4

Dina arbetsuppgifter
analysera verksamhetsbehov

formulera systemkrav

ta fram epics och user stories

definiera acceptanskriterier

säkerställa spårbarhet i krav

arbeta med backlogg tillsammans med produktägare

delta i sprintplanering och andra agila möten

arbeta i verktyg som Jira och Confluence

Kvalifikationskrav

minst 5 års erfarenhet som kravanalytiker inom IT

erfarenhet av agil systemutveckling

erfarenhet av kravanalys och dokumentation

erfarenhet av epics och user stories

god samarbetsförmåga och strukturerat arbetssätt

flytande svenska i tal och skrift

arbetet ska utföras från Sverige

CV på svenska ska bifogas

minst två referenser ska kunna lämnas

Meriterande

erfarenhet från större IT-organisationer

erfarenhet från offentlig verksamhet

microservices eller eventdriven arkitektur

containerplattformar som Kubernetes

testarbete i utvecklingsprojekt

erfarenhet av Jira

Så ansöker du
Skicka in:

CV på svenska

ifylld kravmatris enligt mall

referensuppdrag enligt bilaga

Sista dag att ansöka är 12 mars 2026

2026-03-22
