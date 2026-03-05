Senior Kravanalytiker
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två kravanalytiker till en organisation inom offentlig sektor som vill förstärka sin IT-utvecklingsverksamhet. Du arbetar i team inom en utvecklingsportfölj med fokus på systemutveckling och IT-stöd, där kravarbete ingår i både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning.
Rollen passar dig som är självgående, samarbetsorienterad och drivande, och som även kan stötta andra i kravdisciplinen. Du verkar i en agil miljö där flera team arbetar parallellt med beroenden och gemensamma leveransmål.
ArbetsuppgifterSamla in, analysera och dokumentera verksamhetens behov och krav på systemstöd.
Leda teamets kravarbete, inklusive kravfångst, analys, dokumentation och framtagning av agila kravartefakter.
Ta fram epics, user stories och användningsfall med tydliga acceptanskriterier.
Säkerställa att krav är tydliga, spårbara och prioriterade.
Fungera som länk mellan verksamhet och utvecklingsteam för att stödja korrekt och effektiv leverans.
Organisera och kommunicera krav till berörda roller och intressenter.
Hålla backloggen uppdaterad och arbeta med prioritering tillsammans med produktägare.
Delta aktivt i sprintplanering, backloggförfining och retrospektiv.
Dokumentera krav och beslut, exempelvis i Confluence, med stöd av verktyg som Jira.
Bidra till kvalitet, strukturerade arbetssätt och framdrift i pågående och planerade initiativ.
KravHa arbetat i rollen som kravanalytiker, eller motsvarande, inom IT och agil systemutveckling på distribuerad tjänsteorienterad plattform i minst 5 år de senaste 10 åren.
Djup förståelse och förmåga inom kravfångst, kravanalys, informationsmodellering, dokumentation samt framtagning av agila kravartefakter såsom epics och user stories.
Dokumenterad erfarenhet av agil systemutveckling i miljöer där flera team samarbetar mot gemensamma leveransmål.
Mycket god vana av att arbeta med och uttrycka krav på svenska, i tal och skrift.
MeriterandeHa arbetat i rollen, eller motsvarande, i minst 10 år de senaste 15 åren.
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av händelsebaserad microservices-arkitektur där systemen körs i containerteknik (Kubernetes).
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av agil systemutveckling där flera parallella team i samverkan levererat gemensamma resultat.
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren som testare, eller motsvarande, inom systemutveckling.
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av arbete i en IT-organisation med minst 100 anställda.
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av systemutveckling eller systemförvaltning i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av krav och test för frontend/webb, inklusive krav och test kopplade till tillgänglighet.
Mycket god förståelse för Jira och användning av verktyget för agilt arbetssätt och arbetsflöden inom och mellan team.
Minst 2 års erfarenhet de senaste 8 åren av att stötta och mentorera andra i motsvarande roller.Så ansöker du
