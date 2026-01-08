Senior Kravanalytiker
2026-01-08
Uppdragsperiod: 18 mars 2026 - 23 februari 2027
Plats: Sundbyberg, Stockholm
Omfattning: 100 %
Distansarbete: Upp till 50 % (enligt överenskommelse)
Option: 1 + 1 år (längst t.o.m. 2029-02-23)
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Vi söker nu en erfaren kravanalytiker/kravledare (5-9 års erfarenhet) till ett uppdrag med fokus på kravarbete kopplat till verksamheter med höga säkerhetskrav och hantering av känslig information. Uppdraget syftar till att etablera en tydlig kravbild och ta fram underlag som stödjer design och implementering av säkerhetslösningar i en komplex organisation.
Du kommer att arbeta nära verksamhet, tekniska team och säkerhetsfunktioner för att samla in, analysera, strukturera och validera krav - samt säkerställa att kraven harmoniserar med relevanta regelverk och etablerade säkerhetsstandarder.
Om uppdraget
Uppdraget fokuserar på att skapa en stabil grund för framtida säkerhetslösningar genom att:
Genomlysa processer, verktygsstöd och behov
Samla in och analysera krav från berörda verksamheter
Säkerställa regelverksefterlevnad och spårbarhet
Identifiera risker och föreslå åtgärder
Leveranser
Sammanställning av krav och behov i en kravspecifikation
Rekommendationer baserade på analys av krav och behov
Dokumenterad analys av säkerhetsrisker kopplade till krav och lösningar
Underlag som stödjer beslut kring design och implementering
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra kravinsamling genom workshops, intervjuer och analyser
Dokumentera och strukturera krav samt säkerställa spårbarhet genom hela processen
Validera krav mot verksamhetsmål, lagar, regelverk och standarder
Identifiera säkerhetsrisker och föreslå riskreducerande åtgärder
Säkerställa att krav är i linje med svenska regelverk såsom säkerhetsskyddslagen och PMFS 2022:1
Fungera som länk mellan verksamhet, teknik och säkerhetsfunktioner
Ta fram beslutsunderlag och rapportera framdrift, avvikelser och risker till relevanta intressenter
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget ska du ha:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av kravinsamling och kravhantering
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i verksamheter med höga säkerhetskrav, inom offentlig sektor eller säkerhetskänsliga verksamhetsflöden
Minst 2 års erfarenhet av att dokumentera krav och säkerställa spårbarhet genom hela processen
Minst 2 års erfarenhet av att planera och genomföra workshops för kravinsamling med flera intressenter
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta enligt svenska regelverk, såsom säkerhetsskyddslagen och PMFS 2022:1
Erfarenhet av att arbeta med intressenter på olika nivåer i organisationen under de senaste 2 åren
Högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis IT, informationssäkerhet, systemutveckling eller kravhantering - alternativt minst 5 års motsvarande arbetslivserfarenhet
Certifieringar eller genomförda kurser inom kravanalys och/eller informationssäkerhet
Börkrav (Meriterande)
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med etablerade säkerhetsstandarder, exempelvis ISO 27001 eller likvärdiga ramverk
Grundläggande kunskap i NIST-ramverket eller liknande riktlinjer
Erfarenhet av verktyg för kravhantering och dokumentation, t.ex. Confluence, Azure DevOps eller liknande
Distansarbete kan förekomma upp till 50 % och beslutas i samråd med beställaren
Resor kan förekomma, både inom Sverige och eventuellt utrikes
Uppdraget kan kräva inställelse på plats med kort varsel vid behov
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
