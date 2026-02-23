Senior konsult inom testsystemsutveckling
Professional Galaxy AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en mycket erfaren konsult inom testsystemsutveckling till vår kund som verkar inom högteknologisk industri. Kunden befinner sig i en expansiv fas med ökad efterfrågan på flera av sina produkter, vilket ställer höga krav på effektiva, robusta och prestandaoptimerade testsystem. Uppdraget är en viktig del i att möjliggöra en ökad produktionstakt.
Om uppdraget Som senior konsult kommer du att arbeta inom en verksamhet med fokus på avancerade tekniska produkter. Du bidrar med djup och bred kompetens inom utveckling av testsystem och spelar en central roll i att säkerställa att testmiljöer är optimerade för både kvalitet och effektivitet.
Uppdraget innebär bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla testsystem Optimera prestanda i befintliga testsystem för att stödja ökad produktionstakt Identifiera förbättringsområden och driva tekniska förbättringsinitiativ Arbeta självständigt och ta ansvar för leverans inom ditt kompetensområde Hantera och balansera förväntningar från olika intressenter inom verksamheten Du förväntas bidra med senior kompetens, ett strukturerat arbetssätt och förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa tekniska miljöer.
Krav Senior specialist Mycket djupa och breda kunskaper inom testsystemsutveckling Dokumenterad erfarenhet av att optimera prestanda i testsystem Erfarenhet av att arbeta i miljöer med krav på ökad produktionstakt Dokumenterat god förmåga att arbeta självständigt God förmåga att hantera och möta förväntningar från flera olika intressenter
Övrig information Placeringsort: Jönköping Arbetsmodell: Helt på plats Uppdragsperiod: 2026-03-16- 2026-12-31 Möjlighet till förlängning: Ja Övrigt: Bakgrundskontroll krävs innan uppdragsstart
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7281033-1857457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Jönköping Centralstation (Buss) (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Kontakt
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808 Jobbnummer
9759123