Senior Konsult Förvaltningsrådgivning till Svefa i Göteborg

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över ca 180 medarbetare fördelade på 18 kontor i landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.Svefa söker Senior Konsult till Förvaltningsrådgivning i GöteborgSvefa fortsätter växa och vi etablerar nu Förvaltningsrådgivning som en enhet på vårt Göteborgskontor! Vill du vara först på plats och sätta Svefa på Göteborgskartan kring rådgivning inom fastighetsförvaltning och -drift? Gillar du att skapa värde för kunder och att jobba i en självständig roll i en jordnära organisation med mycket kunskap? Är du en person som har förmåga att se helheten, som är förtroendeingivande och gillar variation? Vi söker nu dig som har mångårig erfarenhet från fastighetsförvaltning eller -drift och som trivs i en konsultroll med stort kundfokus. Välkommen till oss!TjänstenSom senior konsult inom Förvaltningsrådgivning i Göteborg arbetar du med kunder kring hur de kan effektivisera och organisera sin fastighetsförvaltning. Du kommer att leda dem mot en mer hållbar affär och du levererar ofta mot ledande befattningar. Vi arbetar med allt från börsnoterade fastighetsägare till kommuner och uppdragen omfattar allt från förstudier och analyser till genomförande, utbildning och förändringsledning. Du kommer att bygga upp en kundbas i Göteborg tillsammans med andra och även arbeta med befintliga rikstäckande kunder.Dina huvudsakliga ansvarsområden är:Utveckla och effektivisera fastighetsförvaltning och -drift hos kundUpprätta affärs- och förvaltningsplanerUpprätta/föreslå processer och rutinerMedverka i organisationsutredningarBenchmark, nyckeltalsanalys och arbetsvolymberäkningarSkapa befattnings- och rollbeskrivningarSälja in uppdrag till affärsområdetPlacering är på vårt fina kontor på Ullevigatan 19 i Göteborg. Resor i tjänsten förekommer.Du rapporterar till Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning och tillhör ett team som finns i Stockholm och Norrköping.Vi erbjuderHos oss jobbar branschens bästa konsulter där man gärna delar med sig av sin kompetens till varandra. Rollen är i stor utsträckning självständig och den erbjuder varierande arbetsuppgifter med hög grad av frihet under ansvar. Vi är ett värderingsstyrt företag och företagskulturen präglas av professionalism, kundfokus och hög integritet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som specialist och som affärskvinna/-man och du får tillgång till ett unikt nätverk i ett företag som har ambitionen att vara det skickligaste inom området.Din bakgrund och personDu har eftergymnasial utbildning och flera års erfarenhet från fastighetsförvaltning eller -drift. Du har erfarenhet av att jobba med Aff i någon form och det är ett stort plus om du har ett nätverk av fastighetsägare i Göteborg. Som person är du kundorienterad, självgående och vetgirig. För att trivas hos oss bör du vara ödmjuk, prestigelös och inte rädd för att sälja och att hitta nya affärer.