Senior konstruktör till långsiktigt uppdrag
2025-09-20
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Vill du bidra till att forma en mer hållbar framtid inom energibranschen? Vi söker en erfaren konstruktör som vill ta nästa steg i sin karriär och arbeta med spännande uppgraderingsprojekt inom högspänning.
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund blir du en del av en serviceavdelningen som är uppdelad i nyproduktion och uppgradering, där du tillhör uppgradering inom hårdvarukonstruktion hos befintliga stationer hos bolagets kunder.
Du blir en del av ett team på drygt 20 medarbetare där de flesta är konstruktörer precis som du. Här får du arbeta nära kollegorna genom hela projektens livscykel - från offert och konstruktion till installation och testning.
Du erbjuds
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till professionell utveckling och kompetenshöjning. Du får arbeta med spännande projekt och en kultur som uppmuntrar innovation och samarbete.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Offerera och specificera materialbehov
• Förbereda och initiera inköp
• Konstruera kontrollskåp för anläggningar inom högspänningsteknik (schematisk konstruktion, 2D-ritningar)
• Delta i installation och uppstart hos kund
• Stötta intern produktion med testning
• Vara delaktig i projekt från ax till limpa
Projekten pågår i snitt 1-3 år, vilket innebär att du får både variation och långsiktighet i ditt arbete.
VI SÖKER DIG SOM
Har en bakgrund inom elkonstruktion och vill arbeta i en senior roll med kort startsträcka.
Vi tror att du har:
• Minst 5 års erfarenhet inom högspänningsteknik
• Alternativt 10+ års erfarenhet inom närliggande elområden (t.ex. elkraft, elkonstruktion eller projektledning inom el)
• Mycket god förståelse för konstruktion, projektflöden och tekniska system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av uppgradering eller underhåll av befintliga stationer
För att lyckas i rollen är du:
• Ansvarstagande och självgående
• Problemlösande och analytisk
• Samarbetsinriktad och hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
