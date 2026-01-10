Senior Konstruktör med tekniskt projektledaransvar
Vill du ta ett helhetsansvar i flera parallella utvecklingsprojekt inom bilindustrin? Vi söker nu en senior konstruktör med tekniskt projektledaransvar till vår kunds utvecklingsteam i Linköping. I uppdraget driver du affärskritiska förbättringar av en befintlig produktplattform med stort fokus på kostnadsreduktion, teknikval och samarbete med leverantörer.
Om uppdragetI rollen ansvarar du för att driva tre sammanhängande utvecklingsprojekt baserade på en befintlig produkt. Du har ett övergripande tekniskt ansvar och fungerar som teknisk ledare i både interna och internationella samarbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och koordinera flera parallella utvecklingsprojekt
Genomföra större kostnadsreduktioner genom val av material, tillverkningsmetoder och implementering av ny DC-motor i samarbete med leverantör
Ansvara för kravnedbrytning, tidplanering och budgetuppföljning
Representera vår kund som teknisk ledare i samarbeten med partners, kunder och leverantörer, både nationellt och internationellt
KravprofilMinst 5 års relevant erfarenhet som konstruktör
Dokumenterad erfarenhet av tekniskt projektledaransvar i utvecklingsprojekt
Förmåga att driva och koordinera flera initiativ parallellt
Erfarenhet av kravhantering, tidplaner och budgetuppföljning
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
MeriterandeErfarenhet från bilindustrin (OEM eller Tier 1)
God kunskap om mekaniska system, tryck- och flödesapplikationer
Erfarenhet av DC-motorer och leverantörssamverkan
Varför detta uppdrag?
Detta är ett strategiskt och tekniskt tungt uppdrag där du får stort mandat och möjlighet att påverka både produkt, kostnadsbild och arbetssätt. Du blir en nyckelperson i utvecklingsarbetet och får arbeta nära både affär och teknik i en internationell miljö.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
