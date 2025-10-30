Senior kablagemontör
2025-10-30
Har du gedigen erfarenhet av kablagemontering för militära system och vill ta nästa steg i en verksamhet med hög teknisk komplexitet och samhällsviktig leverans? W5 Solutions i Solna söker nu en erfaren och kvalitetsdriven kablagemontör som kan bidra med djup kompetens och trygghet i produktionen.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
I rollen som senior kablagemontör arbetar du med avancerad montering av kablage och kabelsatser för försvarsapplikationer. Du blir en viktig del av vårt team och förväntas arbeta självständigt i en taktfast och kvalitetsstyrd miljö. Du följer ritningar, kopplingsscheman och teknisk dokumentation, och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och robusta leveranser. Rollen innebär även att vara stöd för kollegor i tekniska frågeställningar.
Arbetsprov kommer att tillämpas som en del av urvalsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Avancerad montering och bearbetning av kablage för militära applikationer
Avmantling, pressning, märkning, krimpning och kabeldragning
Montering av kontakter, stift, hylsor och skärmade kablar enligt höga kvalitetskrav
Visuell kontroll, eltest och kvalitetssäkring enligt fastställda instruktioner
Dokumentation och arbete enligt IPC/WHMA-A-620 samt interna militärspecifika krav
Tekniskt stöd till kollegor och deltagande i förbättringsarbeteProfil
Flera års erfarenhet av kablagemontering inom militär industri eller motsvarande högt ställda kravmiljöer
Dokumenterad vana av militärt kablage och komplexa kabelsystem
Mycket god förmåga att läsa ritningar, scheman och arbetsinstruktioner
Strukturerad, kvalitetsmedveten och trygg i självständigt arbete
Förmåga att bidra i tekniska diskussioner och stötta mindre erfarna montörer
Svenska i tal och skrift
Meriterande
IPC/WHMA-A-620-certifiering
Erfarenhet av försvars-, flyg- eller fordonsindustri
Lödvana enl FSD 5115 eller motsvarande samt kunskap om ESD-säkerhet
Erfarenhet av specialanpassade prototypkablage eller kundunika lösningar
Vi erbjuder
En central roll i ett högteknologiskt bolag med kritiska leveranser till försvarssektorn
Moderna lokaler och ett kompetent team med fokus på kvalitet och struktur
Kollektivavtal och goda utvecklingsmöjligheter
Ett bolag i tillväxt där din erfarenhet gör skillnadSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
