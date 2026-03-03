Senior Javautvecklare
Om Justera Group
Justera Group AB är ett ledande svenskt IT-konsultbolag med omfattande erfarenhet av att bygga högpresterande teknikteam och leverera heltäckande IT-lösningar. Under ledning av dynamiska kvinnliga ledare fokuserar Justera Group på att hjälpa företag att nyttja kraften i digital teknik för att ständigt utvecklas i dagens snabbrörliga ekonomi. Bolaget har djup expertis inom IT-konsulting, mjukvaruutveckling och rekrytering, och förser kunder med syftesdrivna och välutbildade konsulter som konsekvent levererar effektiva resultat. Justera Group hanterar hela talanglivscykeln - från rekrytering till löpande förvaltning - vilket säkerställer rätt matchning för varje projekt, i rätt tid och inom budget. Med sitt starka engagemang för kvalitet, samarbete och kundframgång är Justera Group en betrodd partner för teknisk innovation i hela Sverige.
Om rollen:
Som Senior Javautvecklare kliver du in i en central roll i ett av våra Agile Release Trains (ART). Du kommer inte bara att skriva kod, utan vara med och forma systemarkitekturen och driva teknisk excellens. Du arbetar nära ditt team för att designa, utveckla och förvalta högkvalitativa backend-lösningar som möter de höga krav på säkerhet och stabilitet som offentlig sektor kräver.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arkitektur & Design: Definiera och implementera robusta systemarkitekturer.
Utveckling: Bygga skalbara backend-funktioner med Java och Spring Framework.
Kvalitetssäkring: Säkerställa hög kodkvalitet genom testning och code reviews.
Ledarskap: Mentorskap för juniora kollegor och drivande av kontinuerliga förbättringar (CI/CD).
Samarbete: Aktivt deltagande i agil planering och tvärfunktionella teammöten.
Gedigen erfarenhet av Java-programmering och Spring Framework.
Erfarenhet av att bygga API:er, mikrotjänster och REST-baserade webbtjänster.
Vana av agila verktyg som Git, JIRA eller Jenkins.
Kunskap inom molnplattformar, containerteknik (Docker, Kubernetes) och DevOps-processer.
Stark kompetens inom databashantering (SQL), både relationella och NoSQL-databaser.
Tidigare erfarenhet i en senior eller ledande utvecklarroll.
Högskole- eller universitetsexamen inom datavetenskap eller liknande område.
Då arbetet utförs inom offentlig sektor krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Vad vi erbjuder
En dynamisk och innovativ arbetsplats som driver utvecklingen inom banbrytande robotteknik.
Möjligheten att samarbeta med talangfulla, tvärfunktionella team i betydelsefulla projekt som gör verklig skillnad.
Konkurrenskraftig ersättning och ett omfattande förmånspaket.
En stöttande kultur som främjar kontinuerligt lärande, personlig tillväxt och professionell utveckling.
Flexibel hybridmodell för en optimal balans mellan arbetsliv och fritid.
25 dagars semester för att ladda batterierna och koppla av.
Ett årligt friskvårdsbidrag på 3 500 SEK för att stötta din hälsa och ditt välmående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
