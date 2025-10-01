Senior Java-utvecklare till Quest Consulting

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2025-10-01


Om rollen

Som anställd hos oss kommer du att arbeta nära våra kunder inom industri, energi, offentlig sektor och tech. Uppdragen varierar - från att bygga och modernisera affärskritiska system till att delta i molnresor och digitala transformationer. Du blir en del av ett team där vi värderar kvalitet, långsiktighet och kunskapsutbyte högt.

Din bakgrund
Vi tror att du har flera års erfarenhet som utvecklare och är trygg i din roll. Du gillar att ta ansvar, bidra i team och hålla dig uppdaterad på ny teknik.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av:

Java 11+ / Java 17

Spring Boot och Spring Framework

Att bygga och förvalta API:er och integrationer (REST, SOAP, GraphQL)

Relationsdatabaser (PostgreSQL, Oracle eller MySQL)

Molntjänster (AWS, Azure eller GCP)

Agila arbetssätt (Scrum/Kanban)

Meriterande:

Erfarenhet av frontend (React, Angular eller Vue)

DevOps-verktyg (CI/CD, Jenkins, Docker, Kubernetes)

Microservices-arkitektur

Erfarenhet inom finans, telekom eller industriella system

Vi tror att du är:

En problemlösare med passion för robust och hållbar kod

Kommunikativ och bekväm i dialog med både utvecklare och verksamhet

Nyfiken på ny teknik och gillar att dela kunskap med andra

Varför Quest?

Vi är ett entreprenörsdrivet konsultbolag som kombinerar det lilla bolagets närhet och kultur med det stora bolagets spännande uppdrag. Hos oss får du:

Möjlighet att påverka uppdrag, arbetsmetoder och bolagets utveckling

Uppdrag hos välkända företag

Konkurrenskraftiga villkor och stor frihet i din roll att utvecklas som individ och utvecklare

En kultur där vi värderar både kompetens och gemenskap!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9534815

