Senior Java-utvecklare till Quest Consulting

Om rollen
Som anställd hos oss kommer du att arbeta nära våra kunder inom industri, energi, offentlig sektor och tech. Uppdragen varierar - från att bygga och modernisera affärskritiska system till att delta i molnresor och digitala transformationer. Du blir en del av ett team där vi värderar kvalitet, långsiktighet och kunskapsutbyte högt.
Din bakgrund
Vi tror att du har flera års erfarenhet som utvecklare och är trygg i din roll. Du gillar att ta ansvar, bidra i team och hålla dig uppdaterad på ny teknik.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Java 11+ / Java 17
Spring Boot och Spring Framework
Att bygga och förvalta API:er och integrationer (REST, SOAP, GraphQL)
Relationsdatabaser (PostgreSQL, Oracle eller MySQL)
Molntjänster (AWS, Azure eller GCP)
Agila arbetssätt (Scrum/Kanban)
Meriterande:
Erfarenhet av frontend (React, Angular eller Vue)
DevOps-verktyg (CI/CD, Jenkins, Docker, Kubernetes)
Microservices-arkitektur
Erfarenhet inom finans, telekom eller industriella system
Vi tror att du är:
En problemlösare med passion för robust och hållbar kod
Kommunikativ och bekväm i dialog med både utvecklare och verksamhet
Nyfiken på ny teknik och gillar att dela kunskap med andra
Varför Quest?
Vi är ett entreprenörsdrivet konsultbolag som kombinerar det lilla bolagets närhet och kultur med det stora bolagets spännande uppdrag. Hos oss får du:
Möjlighet att påverka uppdrag, arbetsmetoder och bolagets utveckling
Uppdrag hos välkända företag
Konkurrenskraftiga villkor och stor frihet i din roll att utvecklas som individ och utvecklare
En kultur där vi värderar både kompetens och gemenskap! Ersättning
