Senior IT-säkerhetsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-13
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som IT-säkerhetsspecialist/IT-säkerhetsarkitekt blir du en nyckelperson i ett etablerat IT Security & IT Governance-team hos en större organisation i en reglerad och affärskritisk miljö. Du arbetar både strategiskt och operativt med att vidareutveckla och stärka IT-säkerheten i en hybrid IT-miljö, med särskilt fokus på Microsoft Azure.
Du samarbetar nära tekniska specialister, arkitekter och agila team och bidrar med rådgivning, kravställning och genomförande. Rollen passar dig som trivs med att växla mellan att ta fram styrande material och utbildningar samt att fördjupa dig i tekniska detaljer när det behövs.
ArbetsuppgifterDelta i och driva implementering av IT-säkerhetslösningar samt kontinuerliga förbättringar, exempelvis certifikathantering, säkerhetstester, kryptering och uppföljning av interna revisioner.
Vara rådgivande och operativ i organisationens molnresa med fokus på Azure, inklusive IAM/RBAC/PIM, CI/CD och Azure DevOps.
Rådgiva kring IT-säkerhetslösningar på både strategisk och operativ nivå.
Implementera och följa upp övervakning av IT-säkerhetsrelaterade skyddsåtgärder i hybrida miljöer.
Planera, koordinera och följa upp säkerhetstester och sårbarhetsscanningar samt bidra till governance, strukturer och arbetssätt.
Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk och tillsynskrav samt utveckla kontroller, uppföljning och rapportering nationellt och internationellt.
Ta fram och genomföra utbildningsinsatser tillsammans med interna säkerhetsresurser för team och organisation.
Delta i forum och kunskapsutbyte för att stödja effektiva leveranser och en stark säkerhetskultur.
KravMinst 3-7 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet, IT-säkerhetsarkitektur eller närliggande roller.
Gedigen praktisk erfarenhet av operativt IT-säkerhetsarbete, exempelvis som senior IT-säkerhetsspecialist, IT Security Tech Lead eller IT-säkerhetsarkitekt.
Djup teknisk kompetens inom Microsoft Azure, inklusive IAM/RBAC/PIM, nätverk, brandväggar, kryptering, KMS, loggning och övervakning.
Erfarenhet av att granska och godkänna nätverkslösningar (VNets, private endpoints, brandväggar) ur säkerhets-, compliance- och arkitekturperspektiv.
God kunskap om ISO 27000-serien, cybersäkerhet, dataskydd och regulatoriska krav i molnmiljöer.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta enligt SAFe.
Erfarenhet av att ta fram strukturer, rutiner och utbildningar inom IT-säkerhet.
