Senior IT-projektledare
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du arbeta i en samhällsviktig miljö där din erfarenhet verkligen gör skillnad? Nu söker vi en senior IT-projektledare till uppdrag inom försvarssektorn i Linköping - en roll med hög komplexitet, stort ansvar och tydlig påverkan. Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifterDu kommer att driva och leda IT-infrastrukturprojekt i en tekniskt avancerad och säkerhetsklassad miljö.
Projekten varierar i omfattning och innehåll, men rör sig ofta inom:
Plattformsprojekt (Windows/Linux samt vissa legacy-miljöer)
Virtualisering och lagringslösningar
Migreringar och uppgraderingar
Klientplattformar
Applikationsprojekt (installation, uppgradering, migrering)
Identity & Access Management (IAM)
Driva projekt från förstudie till avslut
Säkerställa leverans enligt tid, budget och kvalitet
Ta fram och arbeta enligt projektdokumentation och mallar
Planera resurser och hantera risker proaktivt
Samverka med intressenter på flera nivåer
Koordinera beroenden mellan projekt, drift och verksamhet
Rapportera till styrgrupper och ledningsforum
Säkerställa smidig överlämning till förvaltning
Har 8-15 års erfarenhet av IT-projektledning
Har drivit infrastrukturprojekt i komplexa miljöer
Är van att hantera flera parallella projekt
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Har certifiering inom projektmetodik (t.ex. PMP, PRINCE2 eller IPMA) samt gärna ITIL
Är trygg i verktyg som MS Project, Jira, Confluence, Antura, ADO, SharePoint m.fl.
Har förmågan att anpassa struktur, dokumentation och organisation efter projektets storlek och behov
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Recruiter
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com +46734159383 Jobbnummer
9874323