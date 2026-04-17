Senior IT-projektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där system utvecklas och förvaltas för att stärka arbetet med att förebygga grov brottslighet och terrorverksamhet. Här får du arbeta i en miljö där teknik, verksamhetsnytta och säkerhet hänger tätt ihop, och där lösningarna har stor betydelse i det dagliga arbetet.
Som uppdragsledare blir du en central del av ett team som ansvarar för att utveckla nya förmågor i teamets produkter. Du arbetar nära både IT och verksamheten, vilket ger dig många kontaktytor och stor möjlighet att påverka riktning, prioriteringar och leverans. Du leder arbetet framåt tillsammans med utvecklingsteamet och samarbetar tätt med bland annat kravanalytiker, teknisk produktspecialist och verksamhetsrepresentanter. Det här är en roll för dig som vill kombinera tydligt ledarskap med tekniknära utveckling i en komplex och meningsfull miljö.
ArbetsuppgifterDu leder teamets arbete med att utveckla och vidareutveckla förmågor i de produkter som teamet ansvarar för.
Du sätter upp långsiktiga och kortsiktiga mål tillsammans med teamet och skapar struktur för att nå dem.
Du planerar, följer upp och rapporterar leveranser med fokus på tid, omfattning och kvalitet.
Du samordnar arbetet mellan utvecklingsteamet, kravanalytiker, teknisk produktspecialist och verksamhetsrepresentanter.
Du prioriterar resurser och aktiviteter och hjälper teamet att snabbt ställa om när behov och prioriteringar förändras.
Du driver dialogen med beställare, användare och andra intressenter för att skapa tydlighet och framdrift.
Du bidrar till att utvecklingsarbetet bedrivs strukturerat i en agil miljö.
KravHögskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande förvärvad erfarenhet som bedöms relevant.
Minst 6 års aktuell erfarenhet av projektledning, eller annan erfarenhet som bedöms relevant, exempelvis som produktägare eller uppdragsledare.
Minst 6 års erfarenhet av att leda, samordna och strukturera utveckling inom IT och mjukvaruutveckling.
Minst 6 års arbetserfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en komplex miljö med många olika intressenter.
Minst 6 års arbetserfarenhet av agil metodik i utvecklingsteam.
Goda kunskaper att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och kommunicerar tydligt med både tekniska och verksamhetsnära målgrupper.
Du har god samarbetsförmåga och skapar förutsättningar för att teamet har en gemensam förståelse för vilka problem som ska lösas.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från system med höga säkerhets- och prestandakrav.
Erfarenhet av systemintegration.
Erfarenhet som webb- eller systemutvecklare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
