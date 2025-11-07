Senior IT-projektledare
Är du en erfaren IT-projektledare som vill bidra till forskning i världsklass? Lockas du av att arbeta med teknik och projekt som stärker Sveriges försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Som senior IT-projektledare får du möjlighet att bidra till världsledande forskning som stärker Sveriges försvar och säkerhet. Du verkar i en miljö där du får strukturera komplexa problem, prioritera och omsätta planer till välfungerande lösningar. Kombinationen av stora projekt och mindre uppdrag skapar en varierande och utvecklande vardag.
I rollen blir du en viktig del av IT och bidrar till att skapa både strategiska och operativa förutsättningar för Sveriges försvarsforskning. Här arbetar du tillsammans med positiva och hjälpsamma kollegor i en trevlig atmosfär där kärnverksamheten är både spännande och meningsfull.
Du har ett intresse för både verksamhet och teknik och ser hur de tillsammans kan användas för att bidra till Sveriges försvarsförmåga. Genom din förmåga att översätta forskningsverksamhetens behov till användbara IT-lösningar blir du en nyckelperson i att förverkliga myndighetens uppdrag.
Om enheten
Du kommer att ingå i IT orgnsationen som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av att leda komplexa projekt från start till mål.
Intresse av och förmåga att leda specialister.
Du har god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Vi har forskning på flera orter och därför behöver du B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av kravställning och upphandlingar inom IT-området.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Egen erfarenhet av arbete med systemutveckling, systemförvaltning eller IT-drift.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 30:e november!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta IT-avdelningen. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
