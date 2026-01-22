Senior IT säkerhetsspecialist
2026-01-22
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren it-säkerhetsspecialist som blir en del av ett virtuellt team med kompetenser inom både it-säkerhet och informationssäkerhet. Du kommer att bidra med expertis inom cybersäkerhet, arbeta nära olika intressenter och stödja organisationen i att etablera och vidareutveckla strukturerat säkerhetsarbete.
ArbetsuppgifterStödja, leda och dokumentera hot- och riskanalyser.
Arbeta med och tillämpa cybersäkerhetsramverk såsom NIST CSF, CIS Controls, COBIT och ISO 27001/27002 (eller likvärdiga).
Bidra till säkerhetsarbete i större organisationer och samverka med relevanta funktioner.
Ta fram och strukturera underlag kopplat till it- och informationssäkerhet.
KravMycket god förmåga att förstå och uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med it-/informationssäkerhet inom stat, kommun, region eller större företag (över 100 anställda).
God vana av att arbeta med, stödja, leda och dokumentera hot- och riskanalyser.
Erfarenhet av cybersäkerhetsramverk såsom NIST CSF, CIS Controls, COBIT, ISO 27001/27002 eller liknande.
Minst 9 års relevant erfarenhet inom området (senior nivå).
MeriterandeErfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom stat, kommun, region eller större företag (över 100 anställda).
Erfarenhet av att skriva formell dokumentation inom it-/informationssäkerhet, exempelvis strategier, policyer och handledningar.
Erfarenhet av att koordinera, driva och följa upp utbildningsinsatser inom cybersäkerhet.
Certifiering såsom CISSP, CISM eller motsvarande.
Certifiering såsom CISA, CompTIA Security+ eller GIAC GSEC (eller motsvarande).Så ansöker du
