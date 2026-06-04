Senior inköpare
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med marknadsledande leverantörer och komponenter som har en direkt avgörande inverkan på slutprodukten? Vi söker nu en affärsdriven inköpare som vill kliva in i ett komplext och spännande område hos en av de främsta aktörerna i branschen.
Som konsult inom teamet Raw Material & Steel Parts får du ett helhetsansvar för inköpsrelaterade aktiviteter med särskilt fokus på kall- och varmpressade detaljer (stampings). Det här är rollen för dig som älskar strategiska utmaningar och som vill driva affärer från analys till färdigt kontrakt.
Ansvarsområden
I rollen som inköpare leder och stöttar du tvärfunktionella sourcing-projekt och marknadstester. Du navigerar genom hela inköpsprocessen – från förberedelser och implementation till analys, förhandling och leverantörsval.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Strategisk förhandling: Genomföra marknadsanalyser och identifiera optimala förhandlingstaktiker för både nya projekt och befintlig produktion.
Hållbarhet & Avtal: Säkerställa att leverantörsval och kontraktshantering lever upp till högt ställda krav på hållbarhet och professionalism.
Proaktivt samarbete: Utmana status quo och arbeta nära intressenter och leverantörer för att hitta de mest effektiva lösningarna.
Business Management: Hantera löpande affärsärenden i en miljö med högt tempo.
Välkommen med din ansökan idag då intervjuer sker löpande!Kvalifikationer
Vi söker en person som vågar ifrågasätta invanda mönster och som har drivet att bygga djup förståelse för både marknad och teknik. Du är en skicklig analytiker som trivs med att hantera flera parallella projekt utan att tappa fokus på detaljerna.Bakgrund
Utbildning: Akademisk examen inom relevant område.
Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av strategiskt inköp/procurement.
Meriterande: Tidigare erfarenhet som inköpare inom fordonsindustrin är mycket fördelaktigt.
Språk: Flytande engelska i både tal och skrift är ett krav, kombinerat med en utmärkt kommunikativ förmåga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett starkt affärsmannaskap, hög integritet och en professionell framtoning. Du är resultatorienterad och trivs lika bra med att driva egna uppgifter självständigt som att samarbeta prestigelöst i team. Ditt positiva mindset smittar av sig och du har förmågan att skapa goda relationer både internt och externt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f64f1d77-1e3f-4b39-a67d-6c1a0e5258b5
Karossvägen 2 (visa karta
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418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9948480