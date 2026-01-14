Senior Injusterare
Exelect AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 30 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för 77 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområde.
Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,4 miljarder och har drygt 6200 medarbetare i över 150 bolag i Norden. Till vårt kontor i Sköndal söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Vi söker dig som redan är en fullt självgående injusterare och som utan problem kan påvisa att du i tidigare arbeten varit produktiv och levererat service av högsta nivå till fullt nöjda kunder. Som Senior injusterare hos Aircano arbetar du för det mesta tillsammans med en kollega ute i olika fastigheter och på byggarbetsplatser runt om i Storstockholmsområdet. Du är troligtvis den som andra vänder sig till när de kör fast och om du gillar att lära upp nyanställda så är det extra meriterande då det sannolikt kan bli aktuellt framöver. Vi utgår ifrån att du har körkort och att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför arbeta hos Aircano? Kanske för att Aircano har förmånen av att ha både det mindre familjära företagets fördelar med en platt organisation och högt till tak samt den stora koncernen i ryggen med stabilitet, trygghet samt goda utvecklingsmöjligheter.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://aircano.se/
Vinthundsvägen 159A (visa karta
)
128 62 SKÖNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aircano AB Jobbnummer
9682967