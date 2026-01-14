Senior informationssäkerhets- och dataskyddsspecialist
2026-01-14
För kund räkning söker vi en lösningsorienterad informationssäkerhets- och dataskyddsspecialist för arbete med informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor i ett av deras utvecklingsprogram.
Du kommer att vara programmets centrala person när det gäller frågor och arbetsuppgifter inom informationssäkerhet och dataskydd. Du kommer att arbeta i ett flertal parallella tvärfunktionella projekt som utvecklar en modern dataplattform för analys, forskning och AI på hälsodata.
Exempel på arbetsuppgifter:
Beskriva krav på skyddsmekanismer och teknisk design utifrån ett informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv
Hitta lösningar tillsammans med teamet för att möta interna och externa krav
Driva arbetet med informationsklassning och riskanalys inom ramarna för programmet
Självständigt skriva konsekvensbedömningar (DPIA)
Föreslå modularisering av riskanalyser och åtgärder, så att likartad information som ska läggas i samma eller liknande infrastruktur kräver mindre arbete, i syfte att öka genomflödet av högkvalitativa riskanalyser för AI- och dataplattformar
Driva kontinuerligt förbättringsarbete utifrån ett informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv. Detta arbete ska inkludera att kontinuerligt revidera och föreslå säkerhetshöjande åtgärder kopplade till existerande processer och tekniska lösningar
Arbetet utgår från regionala riktlinjer och ledningssystem inom informationssäkerhet och dataskydd, med en tydlig vision för hur man vill uppnå en hållbar informationssäkerhets- och dataskyddskultur inom hela Region Skåne.
Rollen som informationssäkerhets- och dataskyddsspecialist kräver kompetens i gränssnittet mellan juridik och teknik, med kunskap och erfarenhet av informationsklassningar, riskanalyser, konsekvensbedömningar och säkerhetsrådgivning.
Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Då de är måna om att hitta rätt person kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Obligatoriska kvalifikationer:
Arbetat med informationssäkerhet och dataskydd och är väl bekant med exempelvis ISO 27000-serien
God kunskap om relevant lagstiftning såsom dataskyddsförordningen (GDPR), NIS2-direktivet samt övrig nationell lagstiftning som påverkar behandlingen av personuppgifter (exempelvis OSL och patientdatalagen)
Dokumenterad praktisk erfarenhet av riskanalys och riskhantering ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv
Dokumenterad program-/projekterfarenhet med informationssäkerhets- och dataskyddsarbete
Relevant utbildning med inriktning mot informationssäkerhet och dataskydd eller dokumenterad erfarenhet som de bedömer som likvärdig
Kunskap och erfarenhet av koncepten Security by Design och Privacy by Design
Meriterande kvalifikationer:
Kunskap om cybersäkerhet inom domänerna IT, MT och/eller OT
Erfarenhet av att leda program, projekt eller processarbete
Erfarenhet av informationssäkerhets- och dataskyddsarbete i offentlig förvaltningPubliceringsdatum2026-01-14Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du, förutom att besitta relevanta kunskaper och erfarenheter, har ett gott omdöme och förmågan att göra korrekta bedömningar och prioriteringar vid analys av olika problembilder.
Därtill behöver du vara lösnings- och samarbetsorienterad och tillsammans med andra experter bidra till att hitta alternativa tillvägagångssätt. Vidare har du god förmåga att väga juridiska dilemman mot möjligheten att ligga i teknikens framkant gällande AI- och datahantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: ansokan@cleaneo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Cleaneo
(org.nr 559193-2032)
Bankgatan 1 (visa karta
)
223 52 LUND Arbetsplats
Cleaneo, AB Jobbnummer
9683856