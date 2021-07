Senior Hydraulic Turbine Expert / Offer Project Manager - Skills i Mälardalen AB - Maskiningenjörsjobb i Kristinehamn

Skills i Mälardalen AB / Maskiningenjörsjobb / Kristinehamn2021-07-08Senior Hydraulic Turbine Expert / Offer Project Manager till Voith Hydro i KristinehamnPå Voith Hydro i Kristinehamn är vi experter på turbiner för vattenkraft. Nu söker vi dig med djup kompetens inom hydraulik för turbiner. Vi erbjuder ett varierat jobb där du ges möjlighet att vara med och utveckla vattenkraftsanläggningar i Sverige och internationellt. Du omges av engagerade och skickliga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap inom sina specialistområden. Vi kan med stolthet säga att vi tillhör de bästa i världen på att bygga denna typ av anläggning.På Voith Hydro har vi under många år byggt upp en bred och djup kompetens inom området turbiner, generatorer och automation för vattenkraft. I Kristinehamn är vi experter på turbiner och i Västerås på generatorer och automation för Vattenkraft. Våra kontor samarbetar en hel del och vi har det lilla företagets fördelar med korta beslutsvägar, flexibilitet och möjlighet att påverka samtidigt som vi har det globala Voith i ryggen, med enorm kompetens och stora resurser.Din roll hos oss! Hos oss får jobba i ett team av kunniga medarbetare i en lugn, kreativ och utvecklande miljö. Teamet består idag av femton medarbetare i olika åldrar. Du kommer ha kontakt med våra kollegor i Norge som vi stöttar med kompetens för turbiner samt våra kollegor i Tyskland, där vårt center för R&D ligger. Din roll är fokuserad på teknisk expertis inom hydraulik för turbiner samt att leda anbudsprojekt. Våra projekt genomförs framför allt i norden men också i andra världsdelar.Exempel på arbetsuppgifter är:Utifrån kundkrav förstå och dimensionera lösningar för hydrauliska turbiner när det gäller optimering / modernisering och teknisk livstidsbedömningSvara på tekniska frågor kring turbiner med fokus på hydrauliska applikationer och förbättring av turbindriftLeda och samordna anbudsprojekt för modernisering /optimering av turbiner för vattenkraftskunder, främst i norden.Delta i kundmöten för att förstå tekniska kundkrav och förutsättningar samt bistå med teknisk expertis inom hydraulik för turbiner på plats, på vattenkraftanläggningarOptimering och utveckling av hydraulik för turbiner tillsammans med R&D i TysklandInnovation av nya idéer och delta i interna och globala R&D-projekt och bidra till att hitta nya produkter och lösningar för utveckling av turbiner. Även samarbete med universitet och andra forum för branschens utveckling kan förekommaVem är du? Du har ett stort intresse för teknik och människor och trivs i en roll där du kan kombinera din tekniska expertis med att leda projekt för framtagning av bästa lösning. Som person är du strukturerad och analytisk och du motiveras av komplex problemlösning och av att hitta smarta lösningar. Du är kommunikativ, gillar att lära nytt, gå på djupet i tekniska frågor och du tar ansvar för ditt kompetensområde. Du är en tydlig ledare med förmåga att coacha och leda dina projektmedlemmar mot uppsatta mål. Att verka i en internationell miljö och tillhöra ett team av duktiga kollegor bidrar till att du trivs på jobbet. Vi ser att du har:Civilingenjörsexamen/MSc med inriktning hydraulik eller maskin, teknisk fysik eller annat närbesläktat områdeGedigen kunskap om hydraulik för vattenkraftsturbinerKunskap om mekaniska lösningar på turbinerDå du jobbar främst med nordiska kunder, med även globalt, är det viktigt att du behärskar både svenska och engelska mycket väl i tal och skriftDu har mycket goda kunskaper i projektmetodikErfarenhet att jobba i SAP är meriterande men inte ett kravVoith Hydro AB eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund. Vi värdesätter medarbetares olikheter, och betraktar det som tillgångar i vår verksamhet, varigenom mångfald och jämställdhet blir en resurs för vår utveckling.Varmt välkommen till oss på Voith Hydro och en spännande tjänst där det ges stora möjligheter för utveckling och trivsel på jobbet! Vi har lång och gedigen erfarenhet inom området som vi gärna delar med oss av till dig. Söker du ett företag där du kan stanna och utvecklas under lång tid så är detta den perfekta möjligheten för dig.Välkommen med din ansökan! I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Ansök tjänsten via www.skillsrekrytering.se senast den 25 augusti. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Annika Frii på Skills Rekrytering, 070- 33 55 290.Voith är en global koncern som erbjuder ett komplett åtagande inom området vattenkraft och har en lång tradition av att bygga vattenkraftanläggningar. Projekten omfattar allt från leverans av stora kompletta vattenkraftverk till lokala moderniseringar och serviceåtgärder för att säkerställa att kunden får en effektiv, miljövänlig och tillförlitlig produkt. Företaget har fler än 5 000 anställda över hela världen.Voith Hydro AB i Sverige är ett internationellt kompetenscentra med fokus på turbiner, generatorer och automationssystem. Vi är idag ca 110 medarbetare lokaliserade i Kristinehamn och Västerås. Varaktighet, arbetstid: Heltid Tillsvidare
2021-07-08
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2021-08-25