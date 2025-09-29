Senior HR Business Partner - Interimuppdrag, Västerås
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-09-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Beskrivning Vår klient i Västerås söker en erfaren och driven HR Business Partner till sitt Technology Consulting-team. Detta är ett senior interimuppdrag där du från dag ett förväntas ta fullt ansvar för HR-området och leverera resultat på både strategisk och operativ nivå. Rollen innebär att vara en pålitlig rådgivare för chefer och medarbetare samt att bidra till organisationens fortsatta utveckling och medarbetarengagemang.
Arbetsuppgifter Som HR Business Partner kommer du att ansvara för hela HR-området och säkerställa professionellt stöd inom alla HR-frågor. Du kommer att driva rekryteringsprocesser från start till mål och skapa en god kandidatupplevelse, ge råd i arbetsrättsfrågor och kollektivavtalsfrågor samt leda förhandlingar med fackliga representanter. Du stödjer arbetet med performance management, talent management och karriärutveckling, ansvarar för årlig löneöversyn och följer upp medarbetarundersökningar samt åtgärdsplaner. Vidare genomför du exitintervjuer och rapporterar insikter samt bidrar till HR-rapportering och compliance-relaterade aktiviteter.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av HR-arbete, gärna som HR Business Partner.
Gedigen kunskap inom svensk arbetsrätt och fackliga förhandlingar.
Dokumenterad erfarenhet av hela rekryteringsprocessen och HR-processer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
God IT-vana.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av SAP SuccessFactors.
Villkor Uppdraget är på plats i Västerås med möjlighet till diskussion om undantag. Rollen är på heltid och uppdraget pågår från start så snart som möjligt fram till den 31 mars 2026.
Om du är redo att ta dig an en senior HR-roll och bidra till att utveckla både medarbetare och organisation i en strategiskt viktig funktion, tveka inte att söka. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
___________________________ Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den här via vårt rekryteringssystem Teamtailor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Sofie Jansson sofie.jansson@qbemanning.se 0707923902 Jobbnummer
9531307