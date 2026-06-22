Senior hemstädare - Hemfrid Karlstad Hagalund/Dingelsundet
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Hammarö Visa alla städarjobb i Hammarö
2026-06-22
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Hemfrid söker städare i Karlstad Hagalund/Dingelsundet
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors vardag Hos Hemfrid, Sveriges ledande företag inom hemstädning, hjälper vi våra kunder med städning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi nya kollegor till vårt team i Karlstad
Vad vi erbjuder
• En tjänst på 75 % • Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor • Fast månadslön, samma lön varje månad • Milersättning mellan kunder vid användning av egen bil • Betald restid mellan kunder • Försäkringar: sjukdom, ansvar och tjänstepension • Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år • Gratis mobilabonnemang • Kostnadsfri utbildning inom hemstädning samt vidareutbildningar • Field Lead Buddy, stöd och kontaktperson i arbetet • Teamträffar och sociala aktiviteter
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas, och vi investerar i din utveckling
Vem är du
Vi söker dig som • Trivs med att arbeta både självständigt och i team • Är noggrann, ansvarstagande och engagerad • Vill utvecklas och lära dig mer • Talar svenska eller engelska • Kan arbeta flexibla tider måndag till fredag kl. 08.00 till 17.00 • Trivs med att arbeta hos olika kunder • Har känsla för detaljer och strävar efter att alltid leverera det lilla extra hos kunderna, eftersom vi erbjuder en premiumtjänst
Krav och meriter
• B-körkort är ett krav • Tillgång till egen bil är starkt meriterande • Erfarenhet inom städning eller serviceyrken är meriterande
Viktigt att veta om rollen
Vi söker dig som har en genuin vilja att arbeta med städning och service Det är viktigt för oss att du • Är arbetsvillig och motiverad att arbeta inom yrket • Har ett starkt öga för detaljer och tar stolthet i ditt arbete • Strävar efter att överträffa kundens förväntningar i varje uppdrag • Förstår att ditt arbete direkt påverkar kundens upplevelse och resultat • Har ambitionen att alltid leverera det lilla extra hos kunderna, eftersom vi erbjuder en tjänst med höga kvalitetskrav och premiumkänsla
Vi lägger stor vikt vid din inställning och ditt engagemang, då det är avgörande för både teamet och våra kunders nöjdhet
Ansök idag
Besök www.hemfrid.se/karriar
Eller kontakta oss på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig
Hemfrid is looking for cleaners in Karlstad
Do you want a job where you truly make a difference in people's everyday lives? At Hemfrid, Sweden's leading home cleaning company, we help our customers with cleaning, window cleaning, and other home services – always with quality and care.
We are now looking for new team members in Karlstad
What we offer
• A 75% position • Collective agreement and secure employment terms • Fixed monthly salary – the same every month • Mileage compensation between customers if you use your own car • Paid travel time between customers • Insurance: health, liability, and occupational pension • Wellness allowance of SEK 2,400 per year • Free mobile phone subscription • Free training in home cleaning and further education • Field Lead Buddy – contact person and support in your work • Team meetings and social activities
We provide the right conditions for you to succeed, and we invest in your development
Who are you
We are looking for someone who • Enjoys working both independently and in a team • Is detail-oriented, responsible, and committed • Wants to grow and develop • Speaks Swedish or English • Can work flexible hours Monday to Friday between 08:00 and 17:00 • Enjoys working with different customers • Has an eye for detail and strives to always deliver that little extra to our customers, because we provide a premium service
Requirements and merits
• B driver's license is required • Own car is a strong plus • Experience in cleaning or service-related jobs is meritorious
Important to know about the role
We are looking for someone who has a genuine desire to work with cleaning and customer service It is important that you • Are motivated and willing to work in the profession • Take pride in your work and have an eye for details • Strive to exceed the customer's expectations in every assignment • Understand that your work directly impacts the customer's experience and results • Have the ambition to always deliver that little extra to our customers, as we provide a high-quality, premium service
We place great value on your attitude and engagement, as it is crucial for both the team and our customers' satisfaction
Apply today
Visit www.hemfrid.se/karriar
Or contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7508015-2064189". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Herrgårdsgatan 13B (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9972967