Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna2021-04-15Vattenfall är en av Europas största elleverantörer samt producenter av värme och vi har en stor kundbas i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och England. Vår strategi är att vara ledande inom energiutveckling för att kunna leva fossilfritt inom en generation. En viktig del av strategin för att nå vårt mål är Vindkraft. Att utöka och integrera ny kapacitet för förnybar produktion är en central del av denna mission. I nuläget kommer 35 % av Vattenfalls produktionskapacitet från förnybara källor, och vindkraften är en växande grundpelare för vår strategi. I den här positionen kommer du ansvara för elnätrelaterade frågeställningar inom landbaserade vindkraftsprojekt med ett fokus på den svenska marknaden.Vill du bli en del av resan mot ett fossilfritt samhälle tillsammans med oss? Vi på Vattenfall har som mål att vi och våra kunder ska kunna verka och leva utan fossila bränslen inom en generation. För att ytterligare utveckla vårt miljöarbete söker vi nu en Senior Grid Manager till vår Project Delivery avdelning (Onshore Wind Business Unit)Du rapporterar direkt till Head of Construction Design och arbetar inom the Construction Design team. Du kommer även ha ett tätt samarbete tillsammans med dina kollegor inom Project Delivery samt ett tätt samarbete med andra intern aktörer så som Market Development, Technology och Procurement. Att bygga och underhålla ett stabilt/stort nätverk av externa specialister är nödvändigt i den här rollen för att kunna bidra med viktig kunskap genom projektens utvecklingsstadium.Placeringsort: SverigeHuvudansvar och arbetsuppgifterElektrisk anläggning (BoP)Ge teknisk och kommersiell/ekonomisk support till projektuvtecklings- och konstruktions-teamen i elnätsfrågor och andra elektriska frågor.Se till att vindkraftsparkerna uppfyller nätkoder, lagar och förordningar.Förbereda upphandlingsunderlag för det interna elnätetAnsvara för förhandlingar för den elektriska delen med turbinleverantörer och anläggningsentreprenörer (BoP contractors)Grid management:Förhandla nödvändiga avtal med nätägare för att ansluta projekten.Övervaka och hantera risker relaterade till elnätet med projektledareAgera Single point of contact mot nätägareDina kvalifikationer som Senior Grid ManagerI grunden har du en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis en B.Sc. eller M.Sc. inom elkraft alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Minst 5 års arbetslivserfarenhet från vindkraft eller från en liknande branschGoda kunskaper inom de europeiska och svenska nätkoderna och andra relevanta förordningar * Mycket goda kunskaper av dimensionera och designa elnätet inom en vindkraftspark.Mycket goda kunskaper inom upphandling samt förhandling av avtal med nätägare.Ifall du har haft kontakt med tillsynsmyndigheter och bidragit till samråd med branschen är det meriterande.Det är meriterande ifall du har erfarenhet av en vindkraftsparks livscykel.Hjälpa till att utveckla/stötta/utbilda nyexaminerade ingenjörer.Du kan uttrycka dig tydligt i svenska och engelska, både i tal och skrift.Du arbetar självständigt och tar egna initiativ för att kunna driva ditt egna arbete framåt. Du har ett innovativt tankesätt med en förmåga att se lösningar där andra ser problem. Du är resultatinriktad och har ett strukturerat arbetssätt för att nå uppsatta mål och deadlines. En viktig del av denna rollen är förmågan av att kunna skapa samarbeten och nätverk. Du har därför en god förmåga att skapa relationer och att hjälpa andra är en naturlig dela v ditt arbetssätt.Vi tror att du har en god känsla för service och stor vana av att skapa resultatet. Som person är du självständig, flexibel och driven. Du är även beslutsam samt trygg i ditt ledarskap, för dig är det även viktigt att du och dina kollegor trivs tillsammans på jobbet. Du är bra på att nätverka och samarbeta, men framför allt besitter du viljan av att alltid göra ett bra jobb. Du är inte rädd för att ta i och ror iland det du tar dig an.Vi erbjuderVattenfall är en av Europas största elleverantörer samt producenter av Värme med en stor kundbas i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och England. Vår strategi är att vara ledande inom energiutveckling för att kunna leva fossilfritt inom en generation. En viktig del av strategin för att nå vårt mål är Vindkraft.Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här: https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/ersattning-formaner/ Mer informationFör frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Teri-Anne Brink at teri-anne.brink@vatenfall.com Fackliga representanter för denna tjänst är Rolf Ohlsson (Akademikerna),Christer Gustavsson (Ledarna), Rebecka Hedsell (SEKO) and Anders Bohlin (Unionen)Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev på engelska senast 09:e maj 2021. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller efter sista ansökningsdatum.Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/ Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-09Vattenfall ABEvenemangsgatan 1316956 Solna5695459