Senior Fund Accountant
2026-01-02
Vill du kliva in i en nyckelroll i ett snabbväxande fondbolag - där du får vara med från start och sätta strukturer, processer och arbetssätt inför nästa tillväxtfas? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om Oberon Capital Management
Oberon Capital Management AB (OCM) är systerbolag till Oberon Family Office AB och verkar som en oberoende kapitalförvaltare och fondbolag med fullt AIF-tillstånd. OCM investerar internationellt tillsammans med ledande Private Equity-aktörer inom venture-, growth- och buyout-strategier, både genom fondinvesteringar och co-investments med framstående partners. Nu går bolaget in i en ny fas med fokus på att bygga strukturkapital, stärka interna processer och förbereda organisationen för extern kapitalanskaffning.
Rollen
Vi söker nu en erfaren och noggrann Senior Fund Accountant som får ett helhetsansvar för fond- och AIF-redovisning samt fungerar som en central kontrollfunktion gentemot OCM 's externa redovisningspartner. Rollen är bred och kombinerar operativt ansvar med utveckling av strukturer, processer och finansiell rapportering. Du blir en viktig del av bolagets fortsatta tillväxt och rapporterar till COO/Tf CEO och har också ett nära samarbete med CFO samt ledningsgruppen.
Ansvarsområden inkluderar bland annat:
• Agera kontrollfunktion gentemot extern bokföringspartner
• Bokföring, avstämningar och löpande finansiell rapportering
• Upprätta bokslut, årsredovisningar samt hantera skattefrågor
• Ansvara för budgetarbete, likviditetsuppföljning och intern kontroll
• Samarbete med revisorer och säkerställande av korrekt finansiell rapportering
• Utveckling och förbättring av ekonomiprocesser och digitala verktyg
• Förberedelse av finansiellt underlag till ledning, investerarmöten och presentationer
• Stöd i andra operativa arbetsuppgifter, exempelvis framtagande av material, koordinering och projektledning
• Akademisk examen inom ekonomi, redovisning, finans eller motsvarande
(MBA eller liknande är meriterande)
• Minst 7 års relevant erfarenhet inom redovisning och bokföring, gärna fond- och AIF-redovisning
• Mycket goda kunskaper i bokslut, årsredovisning och skattefrågor
• Erfarenhet av K3 och IFRS
• Erfarenhet av koncernredovisning
• Erfarenhet av budgetarbete, likviditetshantering och intern kontroll
• God förståelse för regulatoriska krav och vana att arbeta med revisorer
• Erfarenhet av att utveckla ekonomiprocesser och digitala lösningar
• Stark analytisk förmåga och hög noggrannhet
• God kommunikativ förmåga och vana att presentera finansiell information
• Flytande svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Strukturerad, självgående och relationsskapande
• Besitter hög grad av integritet, professionell etik, affärsmässighet och professionell mognad
• Prestigelös, initiativrik och trygg i att arbeta både strategiskt och operativt
Omfattning och villkor
• Heltid, placering i Stockholm (Onsite)
• Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelseÖvrig information
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
