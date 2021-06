Senior Fullstackutvecklare till Nexer Maverick - Nexer AB - Datajobb i Göteborg

Nexer AB / Datajobb / Göteborg2021-06-30Maverick är en digital byrå där det finns framåtanda och driv, och där du kommer att ha en närhet till kompetenta kollegor som får dig att växa. Vi söker nu en erfaren fullstackutvecklare för uppdrag hos våra kunder eller inhouse, och vi vill komma i kontakt med dig som känner att det är dags för en ny miljö, en ny arbetsgivare och som vill utmana dig själv och lära känna nya personer.Vi vill anställa dig som har flera års erfarenhet av fullstack-systemutveckling och som vill ta stort ansvar och coacha andra. Läs vidare nedan och skicka in din ansökan idag!Hur ser rollen ut?På Maverick arbetar kreatörer och utvecklare tillsammans och skapar lösningar som gör skillnad. Maverick erbjuder både serviceåtaganden samt projektleveranser. Du får också möjligheten att prova konsultuppdrag ute hos kund.I denna roll arbetar du som senior fullstackutvecklare och är drivande i de uppdrag vi har. Du driver utvecklingsarbetet framåt och coachar andra utvecklare för att ni tillsammans ska leverera på kundens förväntningar. Uppdragen är varierande i både utmaning och tidsperspektiv. Vi kan ha allt ifrån ett serviceåtagande av en webbplats till komplexa lösningar inom t.ex. finansteknologi. Våra kunder sätter kraven, vilket ofta leder till nya utmaningar vilket ger en stor variation i verktyg och plattformar man använder och behöver lära sig.Som utvecklare kommer du ha ansvar inom ett eller flera kundprojekt och, förutom själva utvecklingsarbetet, är du ansvarig för estimeringar och prioriteringar samt att arbeta kvalitetssäkrande.Din bakgrundVi söker dig som kallar dig fullstackutvecklare och har arbetat i mer än 6 år inom systemutveckling. Du har kunskap inom frontend-ramverk så som Vue eller React, kompetens inom Wordpress och även backendkunskap i form av .NET, Java eller PHP. Du behärskar relationsdatabaser så som MySQL och har även erfarenhet av Azure och WCAG.Självklart har du erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder och Scrum, och det är också en fördel om du tidigare har arbetat på en konsultbyrå och har en vana att tänka affärs- och kundorienterat och är bra på att förklara hur och varför.Du trivs med att arbeta i team och har en stark vilja att utvecklas och att dela med dig av din kunskap. Som person är du inkluderande, nyfiken, strukturerad, innovativ och ödmjuk.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!AnsökanVarmt välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Vi har inte möjlighet att hantera ansökningar skickade via mail men du som har frågor om tjänsten eller om Nexer får gärna kontakta ansvarig chef Anja Edgren på Anja.Edgren@nexergroup.com Vilka är Nexer Maverick?Totalt på Maverick är vi idag ca. 60 personer som skapar prisvinnande kommunikation, appar, webbsidor, e-handel, intranet, mm. Maverick är en del av Nexer vilket ger oss trygghet, styrka och teknisk bredd med spetskompetens. Samtidigt som vi har den kreativa byråns frihet. Hos oss har du närhet till kompetens och likasinnade kollegor.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-30Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Nexer AB5838650