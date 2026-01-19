Senior Fullstackutvecklare inom IoT
2026-01-19
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren senior fullstackutvecklare med tydlig IoT-profil till en verksamhet inom energisektorn. Du blir en del av ett dedikerat team som utvecklar digitala kundgränssnitt och IoT-relaterade tjänster kopplade till smarta energiprodukter, såsom elbilsladdning, energimätning och styrning av uppkopplad hårdvara. Fokus ligger på stabila, säkra och skalbara lösningar som bidrar till ett mer hållbart energisystem.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla webbapplikationer och digitala kundgränssnitt.
Bygga och underhålla backend-tjänster samt säkra REST API:er.
Arbeta med realtidsdata och meddelandeprotokoll såsom MQTT (eller liknande).
Integrera och hantera API:er för uppkopplade energienheter, inklusive funktioner för anslutning, realtidsdata och smart laddning.
Designa och arbeta med databaser för skalbara webbapplikationer (SQL och NoSQL).
Bygga, driftsätta och förvalta lösningar med CI/CD, DevOps-arbetssätt och Git-baserade flöden.
Säkerställa att lösningar följer relevanta webbstandarder och WCAG-riktlinjer.
KravDokumenterad erfarenhet av frontend-utveckling med React och TypeScript.
Dokumenterad erfarenhet av att bygga backend och säkra REST API:er i C#, Python eller JavaScript (Node).
Dokumenterad erfarenhet av realtidsdata samt MQTT eller liknande protokoll.
Kunskap inom databasdesign för skalbara webbapplikationer, inklusive SQL och NoSQL.
Erfarenhet av att bygga och deploya skalbara webbapplikationer med CI/CD.
Vana av DevOps-arbete och Git för versionshantering och kodgranskning.
Förståelse för webbstandarder och WCAG.
Dokumenterad erfarenhet av IoT-utveckling och hantering av uppkopplade enheter (t.ex. EV-laddare, energimätare, batterier).
Erfarenhet av att arbeta med API:er för uppkopplade energienheter (anslutning, realtidsdata och smart laddning).
MeriterandeErfarenhet av UX-arbete.
Erfarenhet av React Native eller utveckling av mobilappar (native eller cross-platform).
Erfarenhet av deployment med Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av energitjänster, demand response eller smart charging-ekosystem.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
