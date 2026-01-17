Senior Fullstack-utvecklare till samhällskritisk IT
Bli en del av vår kunds team och utveckla stabila, samhällsviktiga system i en modern IT-miljö. Här får du bidra till långsiktiga utvecklingsinitiativ där kvalitet, säkerhet och hållbarhet står i fokus.
OM TJÄNSTEN
I rollen som senior fullstackutvecklare blir du en del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam där du arbetar genom hela utvecklingskedjan. Tyngdpunkten ligger på backendutveckling i Java, men rollen innebär även aktivt arbete med frontend i React. Du är delaktig i analys, design, implementation och vidareutveckling av system med höga krav på tillförlitlighet och prestanda.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt uppdrag i en centralt belägen miljö i Malmö med fokus på hållbara tekniska lösningar
• Möjligheten att arbeta i en samhällskritisk IT-miljö där dina lösningar påverkar miljontals människor dagligen
• En roll med stort tekniskt ansvar och inflytande där du är med och utvecklar arkitektur, arbetssätt och tekniska vägval
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och vidareutveckla backend-tjänster i Java med fokus på prestanda, säkerhet och långsiktig förvaltning
• Bygga och underhålla moderna webbgränssnitt i JavaScript och React där användbarhet och kvalitet står i centrum
• Arbeta med integrationer, API:er och datalagring i system med höga krav på stabilitet och tillgänglighet
• Delta aktivt i arkitektur- och designbeslut samt bidra till tekniska vägval tillsammans med teamet
• Säkerställa kodkvalitet genom testning, kodgranskning och gemensamma utvecklingsprinciper
• Samarbeta tätt med andra utvecklare, test och verksamhet i ett agilt arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års arbetslivserfarenhet av av backendutveckling i Java
• Har erfarenhet av att utveckla och konsumera REST-API:er samt arbeta med integrationer
• Har erfarenhet av moderna frontend-tekniker, främst JavaScript och React
• God förståelse för versionshantering (Git) och team-baserad utveckling
• Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete i containerbaserade miljöer (Docker, Kubernetes)
• Erfarenhet av molnplattformar såsom AWS eller Azure
• Kunskap inom CI/CD-flöden och automatiserad testning
• Erfarenhet av relationsdatabaser och SQL
• Erfarenhet från offentlig verksamhet eller samhällskritiska system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Vår klient är en organisation som värdesätter kvalitet, säkerhet och hållbarhet i sina långsiktiga utvecklingsinitiativ.
