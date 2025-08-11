Senior Full Stack Developer till Compodium
Vill du jobba med skalbara streaminglösningar, säkerhet och produktutveckling i ett bolag där teknik, kundvärde och människor står i fokus? Nu söker vi en senior utvecklare som vill vara med och forma både arkitektur och utveckling i ett bolag som ligger i teknisk framkant.
Vi är i en spännande fas där vi modernisar vår plattform, utvecklar nya moduler och paketerar smarta erbjudanden. Det händer mycket spännande saker hos oss - och vi vill att du ska vara med på resan!
Om rollen och teamet
Som Senior Fullstackutvecklare blir du en nyckelperson hos oss. Du kommer att jobba med både arkitektur och implementation och är med och utvecklar våra streamingtjänster och SaaS-lösningar.
Du blir en del av ett team som idag består av både seniora och juniora utvecklare, QA och DevOps. Vi jobbar agilt och har ett nära samarbete mellan utveckling och produkt.
I rollen kommer du bland annat fokusera på:
Utveckling och optimering av streaminglösningar med WebRTC och MediaSoup.
Säkerställa hög skalbarhet, användbarhet och säkerhet i våra tjänster* Utveckling av moderna, webbaserade SaaS-lösningar.
Automatiserade flöden för sign-up, onboarding och onlineförsäljning.
Integrationer med externa system, såsom Stripe, e-legitimationstjänster och AI-baserade lösningar för transkribering.
Vi söker dig som är en erfaren och lösningsorienterad utvecklare - som kan växla mellan teknik och affär. Du gillar att ta ansvar, har ett öga för helhet och trivs med både hands-on-kodning och systemarkitektur.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av fullstackutveckling (gärna med Node.js och moderna frontend-ramverk som React eller Vue).
Praktisk erfarenhet av realtidskommunikation och streaming (WebRTC, Mediasoup).
God förståelse för säkerhet, skalbarhet och prestanda i distribuerade system.
En god förmåga att bygga lösningar som inte bara fungerar - utan håller hög kvalitet, är trygga att använda och lätta att göra skalbara.
Vana att arbeta i Kubernetes-miljö med CI/CD.
Relevant akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör inom datateknik, systemutveckling eller motsvarande.
Hos oss får du:
Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade produkter inom säker kommunikation.
Stort utrymme att påverka både teknikval och produktinnehåll. Vi gillar människor som tar initiativ och vågar tänka nytt.
Ett trevligt gäng kollegor som jobbar tvärfunktionellt i hybrid miljö, vårt kontor är beläget centralt i hjärtat av Södermalm, centralt i Stockholm.
En organisation som värdesätter lärande, innovation och korta beslutsvägar.
Kollektivavtal (ITP), 30 semesterdagar, 5000 kr i friskvårdsbidrag och goda möjligheter till kompetensutveckling.
I denna rekrytering samarbetar Compodium med House of Skills. Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor om rollen? Kontakta rekryteringsansvariga: linda.freij@houseofskills.se eller linda.mukka@houseofskills.se
eller linda.mukka@houseofskills.se
Om Compodium
Compodium skapar både dagens och framtidens säkra digitala kommunikation där organisationer kan samarbeta och dela information utan att kompromissa med säkerhet, integritet eller regelefterlevnad.
Vi strävar efter att vara den ledande leverantören av pålitliga och användarvänliga lösningar som möjliggör sömlös kommunikation och samarbete. Genom att leverera tjänster som garanterar dataskydd och uppfyller regelverk, ger vi våra kunder trygghet att fokusera på sin kärnverksamhet och skapa framgång - med fullt förtroende.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
