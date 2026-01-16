Senior Frontendutvecklare Lead
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior frontendutvecklare med lead-ansvar till en kund inom försäkringsbranschen. Du kliver in i en större förflyttning från systemcentrisk arkitektur till kundcentriska lösningar, där målet är att etablera en gemensam frontendplattform enligt principen "Build once for all".
Uppdraget handlar om att skapa en whitelabel-lösning med återanvändbara komponenter, flöden och kapabiliteter som möjliggör snabbare utveckling, enhetlig design och bättre digitala kundupplevelser. Rollen kombinerar strategiskt helhetsperspektiv med praktiskt utvecklingsarbete, där du även bidrar till att utveckla och stötta mer juniora kollegor.
ArbetsuppgifterImplementera nya frontendlösningar i linje med målbild och plattformsstrategi.
Bidra till och vidareutveckla frontendarkitektur, inklusive komponent- och microfrontendupplägg.
Driva teknisk förändring och etablera arbetssätt som stödjer skalbarhet och återanvändning i större organisationer.
Samverka tvärfunktionellt mellan webb, iOS och Android för en sammanhållen användarupplevelse.
Arbeta med designsystem, tillgänglighetsanpassning och modern byggkedja.
Medverka vid presentation av lösningar och koncept för olika målgrupper och skapa samsyn kring tekniska vägval.
KravMinst 7 års arbetslivserfarenhet som frontendutvecklare.
Erfarenhet av att implementera nya lösningar enligt en tydlig målbild.
Erfarenhet av att bidra till frontendarkitektur och komponentbaserad arkitektur.
Erfarenhet av att driva teknisk förändring i större organisationer.
Erfarenhet av samverkan mellan webb, iOS och Android.
Kunskap/erfarenhet av TypeScript, React och Vite.
Kunskap/erfarenhet av microfrontendarkitektur (exempelvis module federation).
Kunskap/erfarenhet av monorepo-upplägg (Turborepo och pnpm).
Kunskap/erfarenhet av GraphQL.
Kunskap/erfarenhet av Kubernetes.
Erfarenhet av designsystem.
Erfarenhet av CMS-byten.
Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning.
Erfarenhet av low/lesscode-plattformar.
MeriterandeErfarenhet av att förenkla och kommunicera komplex teknisk problemlösning för olika målgrupper.
Vana att presentera lösningar och koncept för större grupper.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
