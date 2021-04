Senior Frontend- utvecklare sökes till kreativ kommunikationsbyr - Perido AB - Datajobb i Stockholm

Perido AB / Datajobb / Stockholm2021-04-13Har du minst 4 års erfarenhet som Frontend utvecklare och är en höjdare på HTML, CSS och Javascript? Är IT-utveckling något som du är engagerad helhjärtat i, och är du på jakt efter nästa spännande utmaning? I så fall har vi ett erbjudande till dig! Ett expansivt globalt kommunikationsföretag söker nämligen sin nya medarbetare för att komplettera teamet på Stockholmskontoret. Söker du en tjänst med stort eget ansvar, som utmanar och utvecklar dig som person, där du får arbeta med ny innovativ teknik? Då kan det här vara möjligheten som du har väntat på!2021-04-13På Perido söker vi nu efter en Senior Frontend- utvecklare till vår kund, en kreativ fullservicebyrå som fokuserar på att leverera digitala lösningar inom bland annat reklam, PR och sociala medier till sina kunder i Sverige och Norden. På Stockholmskontoret placerat centralt på Södermalm arbetar ett stort gäng kompetenta och engagerade medarbetare. Idag är det mycket hemmaarbete med hänsyn till pandemin, men möjlighet att arbeta på kontoret finns med rätt förutsättningar.I rollen som Senior Frontend- utvecklare deltar du i både stora och små projekt hos en mängd olika kunder. Projekten kan variera i både utförande och tid och det krävs därför att du är anpassningsbar vad gäller system och verktyg. Du kommer att leda frontendutvecklingen i tvärfunktionella team och beroende på uppdrag har du möjlighet att påverka vilka ramverk och verktyg som ska användas. Primärt arbetar du i HTML/CSS/JS, och ramverk efter behov. Då företaget är verksamt inom reklam och kommunikation så är det en fördel om du har någon tidigare erfarenhet från den branschen, så du har möjlighet att komma med utvecklingsförslag och kreativa idéer.Dina egenskaperDen nya kollega som vår kund söker har minst 4 års arbetslivserfarenhet som frontend- utvecklare och med fördel någon erfarenhet från backend. Du är trygg i din roll och van vid att arbeta agilt, med olika projekt och att bygga upp sajter och digitala lösningar. Med god affärsmässig och kundorienterad inställning tar du dig an projekt och kommer med kreativa lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra i team och delar lika gärna med dig av dina kunskaper till andra som du lyssnar och lär. Som person är du nyfiken och i kombination med din kreativitet och ditt engagemang lyckas du lösa problem och leverera enligt tidsplan, utan att tumma på kvalitet. Har du någon erfarenhet som konsult och vet vad det innebär att arbeta mot en extern beställare, samt trivs i en sådan roll, så är det såklart en fördel. För att verkligen lyckas i arbetet så är det viktigt att du är självgående, ansvarsfull, flexibel och lyhörd för kundens behov. Företagskulturen kännetecknas av öppenhet, inkludering, respekt och engagemang. Här värdesätts samarbete, empati och humor, så för att trivas bör du vara både social och utåtriktad. Du får nära till dem som fattar beslut och möjlighet att vara med och påverka, samt en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas!Låter det här som den perfekta tjänsten för dig? Tveka inte, skicka oss din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den!Vi söker dig som har:Relevant eftergymnasial utbildning inom ex. IT, data, programmering eller systemutveckling4-6 års erfarenhet från frontend- utvecklingGod kompetens inom HTLM/CSS/JS samt ramverk/bibliotek som React och jQueryVana att utveckla frontend för CMS så som Wordpress eller UmbracoVana vid att arbeta inom t.ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch eller InVisionLätt för att uttrycka dig väl i tal och skriftPlus i kanten:Kunskap inom t.ex. PHP, .net eller node.jsGod känsla för design och formIntresse av bra UXErfarenhet av arbete inom MarketingAutomationTidigare arbete på byrå och/eller inom reklambranschenHeltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. 