Senior Fpga-Utvecklare
2026-02-17
Syntronics interna kompetensnätverk ger dig möjlighet att växa snabbt både tekniskt och i din roll som konsult. Hos oss finns det alltid kunniga kollegor nära till hands som bollplank och inspiratörer.
Är du en passionerad FPGA-utvecklare med gedigen erfarenhet av att arbeta med avancerade digitala system? Vill du vara med och utveckla innovativa produkter i teknikens framkant? Då är detta din chans!
Som Senior FPGA-utvecklare hos oss får du möjligheten att arbeta med design och implementation av komplexa FPGA-lösningar i spännande projekt. Du kommer att vara en viktig del av vårt utvecklingsteam och arbeta med allt från kravspecifikation till test och verifiering.
Som senior FPGA-utvecklare hos oss får du jobba med:
Design och implementation av FPGA-baserade system.
Utveckling av VHDL-kod för block-implementation.
Testa, verifiera och integrera FPGA-system.
Felsökning och optimering av befintliga FPGA-system.
Vi söker en FPGA-utvecklare som:
Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik, teknisk fysik eller liknande.
Har minst 5 års erfarenhet av FPGA-utveckling.
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet utav Microsemi.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.Publiceringsdatum2026-02-17Dina personliga egenskaper
Du som elektronikdesigner värderar struktur, planering samt ordning och reda utan att förlora din kreativa sida. Du är samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter mycket samarbete internt såväl med kunder.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 17 mars. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
