Senior fordonsingenjör med IT-kompetens (spårfordon)
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior fordonsingenjör med stark IT-profil till ett större program kopplat till anskaffning av nya spårfordon för regional tågtrafik. Du blir en del av ett erfaret team som arbetar nära varandra och där samarbete och prestigelöshet är centralt. Fokus i uppdraget är IT-system ombord på spårfordon och deras koppling till landsidan, med ansvar för att bidra till en tydlig och korrekt kravställning som berör både fordon, tjänst, underhåll samt avtal och samverkan.
ArbetsuppgifterArbeta med IT-system ombord på spårfordon samt deras representation på landsidan
Stötta kravställning inom upphandling, inklusive formulering och bedömning av tekniska krav
Bedöma lösningar kopplat till hosting, IT-säkerhet, SLA och livscykelhantering för ombord-IT
Bidra med expertstöd inom system med snabb teknikutveckling och risk för obsolescens (t.ex. passagerarinformation, CCTV, passagerarräkning och diagnostik)
Planera, förbereda och delta i relevanta referensgrupper inom IT, inklusive hantering av referensgruppens arbete
Samarbeta med intressenter och projektparter för att skapa väl förankrade lösningar
KravTeknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med IT-system på spårfordon enligt beskrivningen i minst 5 år i närtid (senaste 15 åren)
MeriterandeErfarenhet av att ha arbetat med upphandling och/eller anbud av spårfordon i närtid (senaste 8 åren) i minst 3 år
Erfarenhet från arbete både åt beställare av spårfordon och åt leverantör av spårfordon inom området IT-system på spårfordon
Erfarenhet från arbete i upphandling och/eller anbud som inkluderar TSSSA
