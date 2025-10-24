Senior Förändringsledare
Vi söker en erfaren och strategiskt skicklig förändringsledare som vill bidra till en av Västeråsregionens mest omfattande verksamhetsförändringar.
Om uppdraget
Vår kund genomför just nu en omfattande transformation i samband med införandet av ett nytt affärssystem (IFS Cloud). Det handlar inte bara om ett tekniskt projekt - utan om att skapa nya arbetssätt, strukturer och en framtidssäkrad organisation.
Som Senior Förändringsledare blir du en nyckelperson i att säkerställa att verksamheten utvecklar den förmåga som krävs för att lyckas med sin digitala omställning. Du arbetar nära programledning, chefer och nyckelpersoner för att driva förändringen både strategiskt och operativt.
Rollen innebär att du leder och faciliterar förändringsinsatser, utvecklar planer för kommunikation och utbildning, samt stödjer chefer i deras ledarskap genom förändringen.
Lokal närvaro i Västerås är ett krav - uppdraget kräver hög tillgänglighet på plats.
Ansvarsområden
Leda och samordna förändringsledning kopplat till införandet av nytt affärssystem.
Säkerställa att förändringsstrategi, kommunikation och utbildning stödjer projektets mål.
Utveckla och följa upp förändringsplaner i nära samarbete med ledning och projektteam.
Stödja chefer i att driva beteendeförändring och skapa engagemang i sina team.
Genomföra aktiviteter som stärker förståelse, delaktighet och förtroende i organisationen.
Följa upp förändringspåverkan och bidra till att nya arbetssätt etableras hållbart.
Minst 7-10 års erfarenhet av förändringsledning i större organisationer.
Erfaren rådgivare till ledning i frågor om strategi, kommunikation och förmågeutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning vid införande av affärssystem (t.ex. IFS, SAP, Dynamics eller motsvarande).
Förmåga att skapa struktur, driva engagemang och bygga förtroende i komplexa sammanhang.
Starka kommunikations- och faciliteringsförmågor.
Meriterande:
Erfarenhet från energi-, industri- eller infrastruktursektor.
Certifiering inom förändringsledning (Prosci, ACMP, CMI eller liknande).
Erfarenhet av ledarstöd och processutveckling i digitala transformationsprojekt.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, lyhörd och har en naturlig pondus i dialog med ledning och verksamhet. Du skapar engagemang genom närvaro, trovärdighet och tydlig kommunikation. Du kombinerar strategiskt tänkande med en praktisk förmåga att få saker att hända i vardagen.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialister på kvalificerade konsultuppdrag inom ledarskap, förändring och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna konsulter med organisationer som vill skapa verklig förändring - med kvalitet, tempo och hjärta.
