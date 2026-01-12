Senior Facility Manager
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Facility Manager till en verksamhet inom försvarsindustrin. I rollen blir du en central del av fastighetsorganisationen med ansvar för att driva och utveckla både hard och soft facility management. Du arbetar nära interna intressenter och externa leverantörer för att säkerställa en effektiv, säker och välfungerande arbetsmiljö i en tekniskt avancerad kontext.
ArbetsuppgifterAnsvara för drift och underhåll av lokaler, inklusive tekniska och serviceinriktade delar av fastighetsförvaltningen
Utveckla och säkerställa en attraktiv, säker och funktionell arbetsmiljö som stödjer verksamhetens behov
Leda och samordna projekt inom byggnation, ombyggnation och lokalutveckling från planering till färdigställande
Samarbeta med entreprenörer, leverantörer och interna beställare för att säkerställa kvalitet och effektiva leveranser
Bidra till strategisk utveckling av lokaler och arbetssätt inom facility management
KravMinst 6-7 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning, bygg, entreprenad eller teknisk drift
Dokumenterad erfarenhet av att driva projekt från start till mål
Goda kunskaper i arbetsmiljö- och bygglagstiftning samt branschregler (AFF, AB och ABT)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeHögskoleutbildning inom fastighet, bygg, el eller VVS (eller likvärdig erfarenhet)
Erfarenhet av arbetsledning och projektledning inom fastighetsdrift
Erfarenhet av att arbeta i tekniskt avancerade och säkerhetsklassade miljöer
Förmåga att kombinera teknisk förståelse med affärsmässighet och strukturSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
