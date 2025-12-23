Senior Environmental Engineer, Mechanical environment
2025-12-23
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du intresserad av att jobba med miljötålighetsteknik i en utvecklingsorganisation där vi omsätter spjutspetsteknologi och expertkunskap till flygande farkoster? Då är detta jobb för dig!
Rollen är en del av affärsområdet Aeronautics, som utvecklar och levererar avancerade flygplanssystem och lösningar för både civil och militär luftfart i världsklass.
Utrustning i Saabs flygande farkoster utsätts för tuffa påfrestningar av omgivande miljö. Arbetet inom miljötålighetsteknik syftar till att säkerställa och optimera produktens överlevnad och funktion i denna krävande miljö. Teknikområdet spänner över mekanisk-, termisk- och klimatisk miljö, vilket innefattar frågor om vibrationer, stötar, temperaturer, tryck, fukt, akustik med mera. Utformningen av miljöbeskrivning är starkt kopplad till design och operativ användning av våra farkoster, vilket ger en unik möjlighet till helhetssyn och övergripande förståelse för våra system och delsystem.
Som ingenjör inom mekanisk miljö kommer du att arbeta med utredningar och frågeställningar med fokus på:
* Prediktering av vibrationsmiljö och analys av vibrationsdata i slutprodukt
* Tillämpning och utveckling av metoder och verktyg för att förbättra prediktionsmodeller och analyser
* Användning av avancerade simuleringstekniker, datadriven analys och maskininlärning för att förutse och optimera vibrationsbeteendet i produkterna
Arbetet spänner över hela produktutvecklingscykeln och innebär många kontaktytor med andra teknikområden såsom flygprov, hållfasthet, skrov, installation, luftsystem, hjälpkraftssystem, framdrivning, aerodynamik och operationsanalys, vilket ger möjlighet att bygga ett omfattande kontaktnätverk.
Arbetsinnehållet kräver ofta stor erfarenhet och spetskompetens inom miljötålighet. Du får kontinuerlig utbildning genom kurser och erfarenhetsöverföring från erfarna kollegor. Teamet du ingår i har mångårig erfarenhet och expertis inom miljötålighet och vibrationsanalys, och erbjuder både teknisk bredd och djup samt möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter och personlig utveckling.

Profil
Vi söker dig som:
* Är civilingenjör eller teknisk doktor, gärna inom maskinteknik, teknisk fysik eller farkostteknik, med minst 5 års arbetslivserfarenhet
* Har lämplig inriktning inom rymd/flygteknik, mekanik/strukturdynamik eller akustik
* Har erfarenhet inom FE- eller miljötålighetsarbete, ljud- och vibrationsanalyser, modalanalys, dataanalys, kravhantering och miljötålighetsstandarder (meriterande)
* Är öppen, respektfull och samarbetsvillig, vill dela kunskap och stödja kollegor
* Aktivt deltar i diskussioner, trivs i en inkluderande miljö och bidrar till ett bra arbetsklimat
* Har ett genuint intresse för teknik, problemlösning och helhetssyn
* Kommunicerar väl i olika gränssnitt och behärskar engelska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38247".
